Энрике ответил на вопрос о дебюте Хвичи за «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не смог назвать точную дату дебюта Хвичи Кварацхелии.
«Покупая игрока, мы точно верим в то, что он усилит команду. Не знаю, когда он начнет играть. Это зависит от тренировок.
В целом он готов, Хвича в отличной физической форме, у него нет проблем. Его характеристики подходят нашему стилю игры», – сказал Энрике.
- Кварацхелия за 2,5 сезона в «Наполи» забил 30 голов и сделал 29 ассистов в 107 матчах.
- Он поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив». Оба клуба заработают на трансфере.
- Сообщалось, что Хвиче будут платить во Франции 9+2 млн евро в год. Сумма сделки – 70 млн евро.