Энрике ответил на вопрос о дебюте Хвичи за «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не смог назвать точную дату дебюта Хвичи Кварацхелии.

«Покупая игрока, мы точно верим в то, что он усилит команду. Не знаю, когда он начнет играть. Это зависит от тренировок.

В целом он готов, Хвича в отличной физической форме, у него нет проблем. Его характеристики подходят нашему стилю игры», – сказал Энрике.