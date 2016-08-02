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    Смолова ждут в «Лацио». «Наполи» нашел замену Игуаину. Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    02.08.2016 21:30
    Погба близок к уходу из «Ювентуса», но не в «МЮ». «Манчестер Сити» подписал Сане. Газзаев может сменить Мутко на посту президента РФС. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    Погба проведет переговоры с «Реалом» в Нью-Йорке

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба уехал в Нью-Йорк, где свою подготовку к сезону проходит мадридский «Реал». В четверг испанцы проведут товарищеский матч против мюнхенской «Баварии». Предполагается, что между клубом и игроком будут проведены переговоры. Кроме того, вчера со страницы клубного онлайн-магазина «Ювентуса» была удалена фотография Погба, а значит, уход футболиста из клуба уже практически не подвергается сомнению. Напомним, кроме «Реала» в покупке Погба серьезно заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    «Лацио» хочет приобрести Смолова

    Форвард «Краснодара» Федор Смолов угодил в сферу интересов римского «Лацио» и может продолжить карьеру в этом клубе. «Смолов – в списке кандидатов на усиление атаки «Лацио». Правда, римляне не готовы ему платить как «Краснодар». Зато китайцы наверняка готовы, – сообщил журналист Артур Каратай. – Есть еще некий клуб Бундеслиги, также заинтересованный в Смолове. В общем, Евро-16 акции нападающего никак не понизил. Вопрос в зарплате».

    У «Спартака» появился конкурент в споре за Чорлуку

    Турецкая пресса сообщает об интересе к защитнику «Локомотива» Ведрану Чорлуке со стороны «Бешикташа», причем намекает на то, что детали трансфера будут улажены уже в ближайшее время. Напомним, что серьезный шаг к покупке Чорлуки сделал московский «Спартак», предложивший хорвату солидный контракт. При этом переговоры о возможном трансфере хорвата могут быть приостановлены на целую неделю.

    Глушаков, Торбинский, Самедов и еще 7 трансферов из «Спартака» в «Локо» и наоборот

    Сане – новичок «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» подписал контракт с молодым полузащитником «Шальке-04» Лероем Сане. Трансфер 20-летнего немецкого хавбека обошелся английскому клубу в 55 миллионов евро. Сане подписал с «Ман Сити» трехлетний контракт и в новом сезоне станет выступать за команду Хосепа Гвардиолы под 19-м номером. В прошлом сезоне немец забил восемь голов и сделал шесть голевых передач в составе «Шальке».

    «Манчестер Сити» подписал Сане. Таблица летних трансферов АПЛ

    «Локомотив» выйдет на игру с «Томью» в очень необычной форме

    Московский «Локомотив» отпразднует 80-летие с момента завоевания своего первого трофея, сыграв в специальной форме. В 1936 году «Локо» выиграл Кубок СССР – первый в истории страны, и по этому случаю на матч второго тура Премьер-лиги против «Томи» наденет ретро-форму по эскизам комплекта 1936 года. Сам матч состоится в День железнодорожника – 7 августа.

    Промес, Смолов, Вернблум и другие герои и антигерои 1-го тура РФПЛ

    Игроку «ПСВ» неинтересен переход в «Зенит»

    Полузащитник ПСВ Дэйви Проппер отказался от перехода в «Зенит» и планирует остаться в своей нынешней команде, если им не заинтересуется какой-либо топ-клуб Европы. Проппер фигурировал в качестве одного из кандидатов на замену полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю, который с большей долей вероятности покинет санкт-петербургский клуб. В прошлом сезоне Проппер сыграл за ПСВ 33 матча, в которых забил 10 голов. Трансферная стоимость футболиста оценивается в восемь миллионов евро.

    Газзаев – первый кандидат на пост главы РФС

    Объединение отечественных тренеров выдвинуло на предстоящие выборы главы РФС собственного кандидата, которым стал Валерий Газзаев. Ранее появилась информация о том, что избирательный комитет РФС не зарегистрировал ни одного кандидата для участия в выборах президента федерации, поэтому Газзаев остается единственным кандидатом на пост главы российского футбола на данный момент. Срок полномочий нынешнего президента РФС Виталия Мутко истекает в сентябре.

    «Наполи» подписал мощного форварда

    Итальянский «Наполи» после продажи Гонсало Игуаина пополнил состав форвардом сборной Польши Аркадиушем Миликом. Срок контракта и сумма трансфера пока не сообщаются, однако предполагается, что 22-летний нападающий перешел в «Наполи» из «Аякса» за 31 миллион евро, а еще голландцы получат четыре миллиона в виде бонусов.

    10 важных трансферов, которые вы не заметили

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 2.7 Голосов: 3
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 4 августа 2016, 01:01

      погба же вроде перешёл в МЮ уже?

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 3 августа 2016, 14:20

      Газзаев глава РФС - это будет класс.

      0
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      Рейтинг: 0

      dsg34teh 3 августа 2016, 09:26

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://u.to/USolDw

      -2
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      Рейтинг: +979

      TUMS 3 августа 2016, 01:14

      Если Газзаев станет главой РФС может быть что-нибудь и изменится.

      5
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 > TUMS 3 августа 2016, 07:35

      Согласен, доверия к нему как-то больше.

      0
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      Рейтинг: +348

      343443 3 августа 2016, 00:26

      Смолов давай в Лацио

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      Рейтинг: +519

      Dammit 2 августа 2016, 22:45

      Лацио - неплохой вариант)
      Не топ клуб, но европейский чемпионат - так, почему нет? Лучше места для прогресса найти нельзя при всём желании.

      2
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 2 августа 2016, 21:55

      смолов вперед

      3
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 2 августа 2016, 21:43

      Смолова нельзя в Наполи - пропадёт. Лучше в клуб рангом ниже, зато стабильно в основе.

      0
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