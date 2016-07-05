Мамаева и Кокорина накажут в клубах. Объявлены цены на билеты на ЧМ-2018. Дайджест событий дня

Кокорин и Мамаев будут отправлены во вторые команды и оштрафованы

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин будет отправлен во вторую команду за свой поступок во время отпуска. Кроме того, на игрока будет наложен штраф, сумма которого пока неизвестна. Такая же судьба должна настигнуть и Павла Мамаева в «Краснодаре», хотя с ним вопросов больше. Напомним, Кокорин на пару с партнером по национальной команде Павлом Мамаевым «зажигали» в одном из ночных клубов Монте-Карло, где угостили всех присутствующих шампанским на сумму 250 тысяч евро.

Видео дня. Мамаев и Кокорин зажгли на 250 тысяч евро в клубе в Монте-Карло

Годовой оклад Нойштедтера в «Фенербахче» составит 1,8 миллиона

Стали известны подробности перехода полузащитника сборной России Романа Нойштедтера в «Фенербахче». По информации источника, 28-летний футболист подпишет со своей новой командой трехлетний контракт, зарплата по которому составит 1,8 миллиона в год. Напомним, «Фенербахче» уже объявил о договоренности с футболистом о трансфере. Последним местом работы Нойштедтера был «Шальке-04», цвета которого он защищал с 2012 года.

ESPN: Лассана Диарра станет игроком «Спартака»

Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра станет игроком «Спартака», о чем сообщил журналист ESPN Джонатан Джонсон. При этом красно-белые пообещали выплатить задолженность французского футболиста перед «Локомотивом». Напомним, что ранее спортивный арбитражный суд Лозанны обязал Диарра заплатить неустойку «Локомотиву» за односторонний разрыв контракта в 2014 году.

Берлускони объявил о продаже «Милана» китайским инвесторам

Президент «Милана» Сильвио Берлускони объявил о продаже контрольного пакета акций миланского клуба китайским инвесторам. Отметим, что подписание официального соглашения состоится 12 июля. «Я передал «Милан» в руки тех, кто в состоянии вернуть команду на вершину не только в Италии, но и во всей Европе. Кроме того, я потребовал, чтобы в течение ближайших двух лет новые владельцы потратили на трансферы 400 миллионов евро», – сказал Берлускони.

Цифра дня. 400 млн евро для «Милана» от китайцев

Лестьенн перешел из ПСВ в «Рубин»

Нападающий ПСВ Максим Лестьенн стал игроком «Рубина». Как сообщает официальная страница голландского клуба в Twitter, 24-летний бельгиец подписал со своей новой командой контракт на четыре года. В прошедшем сезоне Лестьенн провел за ПСВ в Эредивизие 14 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Базелюк представлен в качестве игрока «Эшторила»

Нападающий ЦСКА Константин Базелюк на правах аренды перешел в «Эшторил». Сообщается, что сегодня российский форвард подписал контракт, рассчитанный до конца предстоящего сезона, и был представлен в качестве игрока португальского клуба. Отметим, что «канарейки» имеют право выкупить футболиста по окончании аренды.

Стоимость самого дешевого билета на ЧМ-2018 для россиян составит 1280 рублей

Стала известна стоимость билетов на ЧМ-2018, который пройдет в России. Сообщается, что самый дешевый билет для россиян будет стоить 1280 рублей, для иностранных болельщиков – 105 долларов. Отметим, чтобы попасть на матч-открытие, российскому болельщику придется заплатить минимум 3200 рублей, на финал – 7040.

Билеты на Кубок Конфедераций-2017 для россиян будут стоить от 960 рублей

Стали известны цены на билеты на матчи Кубка Конфедераций-2017, который пройдет в России. Сообщается, что минимальная стоимость одного билета для россиян будет составлять 960 рублей. Отметим, чтобы попасть на матч-открытие, придется заплатить минимум 2240 рублей, а на финальную встречу – 2560.