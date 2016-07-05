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    Профсоюз футболистов: «Краснодар» не имеет права переводить Мамаева в дубль»

    Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков заявил, что «Краснодар» не имеет никаких юридических прав для перевода хавбека Павла Мамаева в дублирующий состав. Напомним, такая мера была выбрана руководством «быков» в качестве наказания за действия игрока во время отдыха в Монте-Карло, где он в компании своего партнера по сборной России Александра Кокорина угощал всех присутствующих дорогим шампанским.

    «Мы всегда считали, что любой перевод в дублирующий состав в качестве наказания является дискриминацией. Это фактическое ухудшение условий труда. Задача футболиста – не тренироваться, а принимать участие в соревнованиях. А тренировки – это подготовительный этап для того, чтобы принимать участие в соревнованиях. Когда футболистов переводят в дублирующие составы, какие-то вторые команды, это делают не с целью получения футболистами игровой практики, а с целью именно оказания давления. Мы считаем, что подобные действия не имеют права применяться клубами по отношению к игрокам, это наша изначальная позиция.

    Что касается Павла Мамаева, то, прежде чем его клубу делать такие заявления, стоит уточнить, что там было, а что – нет. Ребята уже сказали, что они там присутствовали, но отношения к празднику не имеют. Эмоции не должны преобладать над здравым смыслом. Насколько мне известно, у Павла в контракте предусмотрен пункт, в котором указано, что перевод в дублирующий состав невозможен. Он является игроком основной команды. Речь идет как о подходе в принципе, так и о конкретном случае», – подчеркнул Грамматиков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2016 20:51
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 6 июля 2016, 12:36

      можно перевести в дубль с формулировкой "потеря игровой формы игрока во время чемпионата европы"

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 6 июля 2016, 12:18

      да посадите на лавку и не замечайте вообще,а профсоюз этот нах расстрелять,лучше бы результат от игроков требовали,а не отмазывали

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 6 июля 2016, 09:43

      Профсоюз забывает,что Мамаев выступает за ЧАСТНЫЙ клуб и все переводы в дубль происходят по формально ОБОЮДНОМУ соглашению,хотя фактически это делается в одностороннем порядке! Но с ХОЗЯИНОМ НЕ ПОСПОРИШЬ,а кому не нравится-до свидания!

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 6 июля 2016, 02:47

      опачки,а у нас появились заступники.Вы поди с ними там присутствовали.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +155

      Nagay 6 июля 2016, 02:21

      ему видимо тоже бабла отстегнули, чтоб заступился....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 5 июля 2016, 23:56

      .....все нормально!!!...я узнал...это просто было свадебное торжество!!!....зачем так долго ребята молчали???...целых 4 года: http://www.sports.ru/tribuna/blogs/socialfootball/403100.html......а, кстати, ламборджини - заднеприводная машина???

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 5 июля 2016, 23:55

      Как тут ниже выразился пан спорсмен, двое голубых просто пришли в клуб в Монте-Карло отдохнуть, а именно попить шампусика и покурить кальянчик. И хорошо же им отдыхалось под гимн страны, которую они опозорили на футбольном поле. Короче, журналюги все раздули.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 июля 2016, 23:44

      что-то такое сообщество первый раз голос подало, кто разрешил или приказал?

      -3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 июля 2016, 23:39

      Уроды-им только и играть как в дубле.

      -2
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      Рейтинг: +84

      FANS86 5 июля 2016, 23:30

      Профсоюз алкоголиков, вступился за коллег.

      1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > FANS86 6 июля 2016, 00:12

      Профсоюз не алкоголиков, а банальных бездарей!

      1
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