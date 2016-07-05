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  • Профсоюз футболистов: «Краснодар» не имеет права переводить Мамаева в дубль»

Профсоюз футболистов: «Краснодар» не имеет права переводить Мамаева в дубль»

5 июля 2016, 20:51
45

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков заявил, что «Краснодар» не имеет никаких юридических прав для перевода хавбека Павла Мамаева в дублирующий состав. Напомним, такая мера была выбрана руководством «быков» в качестве наказания за действия игрока во время отдыха в Монте-Карло, где он в компании своего партнера по сборной России Александра Кокорина угощал всех присутствующих дорогим шампанским.

«Мы всегда считали, что любой перевод в дублирующий состав в качестве наказания является дискриминацией. Это фактическое ухудшение условий труда. Задача футболиста – не тренироваться, а принимать участие в соревнованиях. А тренировки – это подготовительный этап для того, чтобы принимать участие в соревнованиях. Когда футболистов переводят в дублирующие составы, какие-то вторые команды, это делают не с целью получения футболистами игровой практики, а с целью именно оказания давления. Мы считаем, что подобные действия не имеют права применяться клубами по отношению к игрокам, это наша изначальная позиция.

Что касается Павла Мамаева, то, прежде чем его клубу делать такие заявления, стоит уточнить, что там было, а что – нет. Ребята уже сказали, что они там присутствовали, но отношения к празднику не имеют. Эмоции не должны преобладать над здравым смыслом. Насколько мне известно, у Павла в контракте предусмотрен пункт, в котором указано, что перевод в дублирующий состав невозможен. Он является игроком основной команды. Речь идет как о подходе в принципе, так и о конкретном случае», – подчеркнул Грамматиков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Мамаев Павел
Комментарии (45)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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талхк
1467741277
да серьезно хуйня какая-то. есть лишь видео 30секундное,где несут шампанское около них и все.
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bumer_moscow
1467741517
Николай Грамматиков надеется что в следуюший раз его возьмут на тусу
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cska-62
1467741935
Ух ты! Профессиональных футболистов в стране практически нет, а профсоюз у них есть! Верной дорогой идёте, товарищи! Прямо в ад, без транзита!
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Lordfrax
1467742188
Что за дискуссия? У них такие зп) что вы думаете они делают? Акции скупают и перепродают? Только тачки и выпивка. На этот раз офишировали хоть) А на счет суммы, Александр правильно сказал, что цена завышена. Просто нашли козлов отпущения.
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ск122
1467743082
....Задача футболиста – не тренироваться, а принимать участие в соревнованиях .... То-то они приняли участие, до сих пор вся страна аплодирует.
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Лфшт
1467743655
Вот в этом посте вся наша страна. Ложи хер на свои обязанности, у тебя есть права. В итоге у нас получаются вот такие недофутболисты. А также дети которые в 11м классе не знают сколько букв в алфавите и не знают даже таблицу умножения. Всё создано для того чтобы нация деградировала. Задумайтесь над этим.
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ljrljr0505
1467745661
2 недоумка(по другому нельзя их назвать из-за их поведения) ведут себя так, что вся спортивная общественность на ушах стоит. Мне кажется, что если этот эпизод как и все что связано с нашей сборной оставлять без внимания будет лучше. PR он и в Африке PR. а как он достигается-это дело вкуса. Кто-то пожары тушит в тайге и гибнет, а кто-то шампанским угощает (или стоит с тем, кто угощает). Купить пенсионерке килограмм картошки- это же никто не увидит....
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FANS86
1467750644
Профсоюз алкоголиков, вступился за коллег.
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BAIv
1467751467
что-то такое сообщество первый раз голос подало, кто разрешил или приказал?
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Саня БУБА
1467752195
.....все нормально!!!...я узнал...это просто было свадебное торжество!!!....зачем так долго ребята молчали???...целых 4 года: http://www.sports.ru/tribuna/blogs/socialfootball/403100.html......а, кстати, ламборджини - заднеприводная машина???
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