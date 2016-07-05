Профсоюз футболистов: «Краснодар» не имеет права переводить Мамаева в дубль»

Генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров Николай Грамматиков заявил, что «Краснодар» не имеет никаких юридических прав для перевода хавбека Павла Мамаева в дублирующий состав. Напомним, такая мера была выбрана руководством «быков» в качестве наказания за действия игрока во время отдыха в Монте-Карло, где он в компании своего партнера по сборной России Александра Кокорина угощал всех присутствующих дорогим шампанским.

«Мы всегда считали, что любой перевод в дублирующий состав в качестве наказания является дискриминацией. Это фактическое ухудшение условий труда. Задача футболиста – не тренироваться, а принимать участие в соревнованиях. А тренировки – это подготовительный этап для того, чтобы принимать участие в соревнованиях. Когда футболистов переводят в дублирующие составы, какие-то вторые команды, это делают не с целью получения футболистами игровой практики, а с целью именно оказания давления. Мы считаем, что подобные действия не имеют права применяться клубами по отношению к игрокам, это наша изначальная позиция.

Что касается Павла Мамаева, то, прежде чем его клубу делать такие заявления, стоит уточнить, что там было, а что – нет. Ребята уже сказали, что они там присутствовали, но отношения к празднику не имеют. Эмоции не должны преобладать над здравым смыслом. Насколько мне известно, у Павла в контракте предусмотрен пункт, в котором указано, что перевод в дублирующий состав невозможен. Он является игроком основной команды. Речь идет как о подходе в принципе, так и о конкретном случае», – подчеркнул Грамматиков.