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Цифра дня. 400 млн евро для «Милана» от китайцев
Бомбардир.ру
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4
5
4.3
Голосов:
3
05.07.2016 17:25
Италия. Серия А
Италия
Милан
Берлускони Сильвио
Сильвио Берлускони продал акции «Милана» китайским инвесторам. «Бомбардир» рассказывает, почему клуб ждет безоблачное будущее.
Цифра дня. Сто миллионов для Мхитаряна от «МЮ»
Источник:
Бомбардир.ру
Фото:
Global Look Press
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2
3
4
5
Рейтинг:
4.3
Голосов:
3
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+21
муДко или МуДко
10 июля 2016, 03:53
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Примерно тоже что и с МС
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