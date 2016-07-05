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    Цифра дня. 400 млн евро для «Милана» от китайцев


    4.3
    Голосов: 3
    05.07.2016 17:25
    Сильвио Берлускони продал акции «Милана» китайским инвесторам. «Бомбардир» рассказывает, почему клуб ждет безоблачное будущее.

    Цифра дня. Сто миллионов для Мхитаряна от «МЮ»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      муДко или МуДко 10 июля 2016, 03:53

      Примерно тоже что и с МС

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