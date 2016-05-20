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    Широков, Жирков и Кержаков останутся без Евро. «Ростов» допущен к Лиге чемпионов. Дайджест событий дня


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    Голосов: 0
    20.05.2016 21:16
    «Локомотив» – чемпион Молодежного первенства. Роджерс стал тренером «Селтика». Дикань завершит карьеру завтра. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.

    «Байер» купил Фолланда за 18 миллионов

    Полузащитник «Хоффенхайма» Кевин Фолланд пополнит состав «Байера» – за трансфер 23-летнего футболиста леверкузенский клуб заплатит 18 миллионов евро. Фолланд будет связан контрактом с «Байером» до 2021 года. В минувшем сезоне Бундеслиги игрок забил восемь голов и сделал девять голевых передач в 33 матчах.

    Матч против «Амкара» – последний в карьере Диканя

    Игра 30-го тура РФПЛ против «Амкара» станет финальной в карьере голкипера «Краснодара» Андрея Диканя. Вратарь планирует завершить профессиональные выступления по окончании нынешнего сезона и уехать на Украину. О работе тренером речь пока не идет. «Давайте не будем торопиться. Завтра все узнаете», – сухо прокомментировал информацию Дикань.

    «Наполи» и «Фрозиноне» подозревают в проведении договорного матча

    Встреча 38-го тура Серии А между «Наполи» и «Фрозиноне» попала под подозрение итальянской прокуратуры. Накануне матча букмекерские конторы отметили слишком большое количество ставок на получение футболистом «Фрозиноне» красной карточки, что и произошло уже на 13-й минуте: полузащитник команды Мирко Гори был удален с поля за фол на Лоренцо Инсинье. Изначально клуб «Фрозиноне» уже никаких турнирных задач не решал, в отличие от сражавшегося за второе место в чемпионате «Наполи».

    «Локомотив» выиграл Молодежный чемпионат России

    В матче 30-го тура Молодежного первенства московский «Локомотив» победил на своем поле «Мордовию» со счетом 3:1 и стал чемпионом турнира. Дважды отличился дисквалифицированный на 30-й тур РФПЛ Алексей Миранчук. Второе место в таблице занял «Рубин», бронзу завоевал ЦСКА, «Зенит» замкнул десятку. Слабейшими в этом чемпионате стали «Крылья Советов» и «Уфа».

    Символическая сборная Лиги Европы вместила в себя семь игроков «Севильи»

    Наибольшее представительство в сборной Лиги Европы-2015/16 получили победители – в ней оказалось сразу семь обладателей трофея в составе «Севильи». Еще по два игрока представляют «Шахтер», дортмундскую «Боруссию» и «Ливерпуль». А «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Атлетик» и «Вильярреал» делегировали в итоговую команду по одному футболисту.

    «Севилья» выиграла Лигу Европы

    УЕФА допустил «Ростов» к Лиге чемпионов

    Следственная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю сегодня сообщила о выполнении футбольным клубом «Ростов» всех условий мирного соглашения, заключенного в прошлом году. Таким образом, ростовчанам ничто не помешает принять участие в главном клубном турнире Европы. Если «Ростов» займет второе место в РФПЛ, то начнет выступления в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов, а если станет чемпионом России, то автоматически попадет в групповой этап.

    «Ростов» станет чемпионом, «Зенит» не получит медали, «Динамо» вылетит в ФНЛ. Возможные расклады последнего тура

    Скандал в Питере, вознесение в Раменском, финал в Волгограде и другие чемпионские интриги российской лиги

    «Исполнилась моя мечта». Роджерс возглавил «Селтик»

    Оказывается, экс-тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс всегда мечтал тренировать шотландский клуб из Глазго. О чем он сегодня с удовольствием и сообщил, подписав контракт с «Селтиком» сроком на один год. «Рад тому, что мне представилась возможность стать частью этого великого клуба. Сегодня исполнилась моя мечта», – рассказал Роджерс. В нынешнем сезоне «Селтик» в пятый раз подряд выиграл чемпионат Шотландии, а в следующем – стартует в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации.

    Россия поедет на Евро без Широкова, Жиркова и Кержакова?

    Скоро главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объявит имена футболистов, которые отправятся на чемпионат Европы-2016. А сегодня уже появилась информация о том, что в список не попадут защитник «Зенита» Юрий Жирков, полузащитник ЦСКА Роман Широков, а также нападающий «Цюриха» Александр Кержаков: первый не подходит Слуцкому по тактическим соображениям, второй очень редко выходит на поле, а третий не слишком удачно играет в Швейцарии. Правда ли это? Менее суток остается до разгадки – состав будет объявлен вечером 21 мая.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА, РФС
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +300

      Zeff 25 мая 2016, 22:26

      Неужели вы думаете, что эта сборная способна забить хоть кому-нибудь.
      А вот двузначное поражение от Англии вполне возможно.
      Слуцкий -физкультурник!

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 21 мая 2016, 06:38

      Кержаков не слишком удачно играет(4 гола за клуб, с начала года), зато Кокорин голеодор(1).

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 21 мая 2016, 02:36

      А я бы взяла всех троих, ведь есть же ещё время на подготовку, тем более они не новички в сборной, и время на адаптацию им не нужно

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      Рейтинг: -3

      lihindic 21 мая 2016, 01:07

      как всегда

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      Рейтинг: -46

      kurskih 21 мая 2016, 00:55

      Ростов допущен к ЛЧ - поздравляю! ;)

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 21 мая 2016, 00:07

      Хоть где то локо чемпион

      0
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      Рейтинг: +24

      AspiD123 > alex kidn 21 мая 2016, 00:26

      Да уж(

      0
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      Рейтинг: +10

      realman2010 20 мая 2016, 23:20

      Браво Слуцкий, решение достойное уважения. Понятно, что у сборной нет шансов на Евро-16, но уже сегодня надо думать о ЧМ-18. Всех "стариков" в "топку", при всём уважении...

      1
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      Рейтинг: +83

      monkey1958 > realman2010 21 мая 2016, 01:09

      Мудрое решение Слуцкого. Надеюсь , что молодежи будет много.

      -1
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      Рейтинг: +34

      MaxReds > realman2010 21 мая 2016, 04:51

      Решение достойное уважение? игрока лучше Жиркова в сборной нет!, он лучше бы этих ущербов из защитной линии + рукажопа дома бы оставил, а взял бы нормальных защитников и вратаря.

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      Рейтинг: +10

      realman2010 > MaxReds 9 июня 2016, 23:43

      Беда сборной в том, что она ставит всегда сиюминутные цели. И хуже того, в погоне за рейтингом в табели о ранге, даже в товарищеских играх не наигрывает перспективную молодёжь. Надо было еще перед прошедшим ЧМ014 взять перспективную молодёжь, и наигрывать её с прицелом на ЧМ-18. Осталось два года, где сборная, ауууу?!

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