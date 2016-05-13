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  • ФИФА проверила «Ростов» на мельдоний. Варди признан игроком сезона в АПЛ. Дайджест событий дня

ФИФА проверила «Ростов» на мельдоний. Варди признан игроком сезона в АПЛ. Дайджест событий дня

ФИФА искала мельдоний у футболистов «Ростова»

Как рассказал глава медицинского департамента ФИФА Иржи Дворжак, неожиданный допинг-контроль, устроенный для 11 игроков основного состава «Ростова» после матча РФПЛ с «Динамо» (3:1), был инициирован из-за слухов о возможном употреблении мельдония футболистами ростовского клуба. «Должен высказать большой комплимент службе безопасности и руководству ФК «Ростов». Они с полным пониманием отнеслись к визиту офицеров ФИФА», — отметил Дворжак. Результаты теста станут известны в ближайший понедельник.

Почему чемпионство «Ростова» никому не нужно

Почему чемпионство «Ростова» нужно всем

Ибрагимович улетит в МЛС

Форвард «ПСЖ» Златан Ибрагимович самодовольно попрощался с болельщиками французского клуба, в составе которого ему осталось сыграть два матча – в чемпионате против «Нанта» и в финале Кубка против «Марселя». Сообщается, что шведский супербомбардир продолжит карьеру либо в «Лос-Анджелес Гэлакси», либо в «Манчестер Юнайтед». По словам одного из журналистов Sky Sports, переезд Ибрагимовича в МЛС вероятен на 90%.

Цитата дня. Златан прощается с Парижем

Терри может продлить контракт с «Челси»

Капитан «Челси» Джон Терри получил от лондонского клуба предложение заключить новый контракт. Нынешний – истекает летом. «Челси» предлагает 35-летнему защитнику остаться в команде еще на один год, хотя ранее было объявлено, что клуб и футболист расстанутся друг с другом по окончании сезона. Условия нового контракта пока не называются.

«Арсенал» и Арсен Венгер: вместе навек

Об увольнении Арсена Венгера с поста главного тренера «Арсенала» никакой речи не идет. По сообщению источника, главный акционер «канониров» Стэн Кронке предложил французскому специалисту новый контракт сроком на два года, Венгер должен дать свой ответ до октября. На данный момент соглашение тренера с «Арсеналом» действует до лета 2017 года. Неужели кто-то верил, что будет иначе?

Лучший игрок сезона в АПЛ – конечно, Джейми Варди

Сомнений не было никаких – титул лучшего футболиста сезона получит кто-то из лестеровского супетрио Варди-Марез-Канте. Несмотря на то, что ассоциация профессиональных футболистов отдала первое место Рияду Марезу, официально лучшим игроком сезона-2015/16 был выбран именно Джейми Варди – автор 24 голов и восьми результативных передач в составе чемпиона Англии – «Лестер Сити».

Party у Варди! «Лестер» выиграл чемпионат Англии. Онлайн безумной ночи

Финалы еврокубков бесплатно покажет YouTube

Портал YouTube намерен впервые показать в прямом эфире финалы клубных евротурниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. В Великобритании просмотр будет бесплатным, а в Испании доступ к трансляциям получат подписчики канала Bein Sports. Финал Лиги Европы «Ливерпуль» – «Севилья» состоится 18 мая в Базеле, а решающая игра Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико» пройдет 28 мая в Милане.

«Динамо» – хоть сейчас в еврокубки, «Мордовия» и «Амкар» не прошли лицензирование

«Динамо» успешно преодолело процедуру лицензирования для еврокубков. Документы клуб подавал еще в феврале – до вылета команды из Кубка России. Тогда у «Динамо» еще были шансы принять участие в еврокубках следующего сезона», – подтвердил информацию источник. Звучит как насмешка, но это правда. При этом московский клуб сумел пройти лицензирование в РФС, в отличие от «Мордовии» и «Амкара», которым пока еще предстоит устранить различные нарушения.

Спиной к стене. Кто и как подставил Кобелева

«Кубань»: в новый сезон с новым бюджетом

Как сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, «Кубань» вступит в новый сезоне с бюджетом, который составит 1,5 миллиарда рублей. «Проблемы, конечно, быстро не уйдут, но они в будущем продолжат решаться. Планируем бюджет – 1,5 миллиарда рублей. Финансирования от администрации не будет, это частные средства», – сообщил Коробка. Только не уточнил, будет ли это зависеть от лиги, в которой сыграет команда, идущая сейчас в зоне вылета турнирной таблицы РФПЛ.

Кокорин, Смолов, Дзагоев и другие герои и антигерои – в обзоре 28-го тура РФПЛ

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Ростов ПСЖ Челси Арсенал Динамо Мордовия Кубань (ЛФЛ) Амкар-Пермь Терри Джон Ибрагимович Златан Варди Джейми Венгер Арсен
Комментарии (11)
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Rebell69
1463163786
Лестер огромные молодцы!Варди получил заслуженно.Хоть я и являюсь фаном МЮ с 2003 года,такого не видел примера как "Лестер" что в 14 году взяли Чемпионшип,а уже через год ,АПЛ!Раньери гений.У меня все.
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AR!$tOCRAt
1463164803
Хотелось бы что бы Ибра перешел в Милан, но это наврятли! А вот то что Варди лучший в АПЛ в этом сезоне спору нет! Раньери утер нос всем!
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kurskih
1463173665
Мельдоний уже становится жупелом
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El_Chori
1463175847
заслали... уки завистливые
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compka
1463176780
Лестер проверяли?
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lihindic
1463190323
ага...
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slavа0508
1463207219
Браво Зенит убрали всё таки конкурета с своего пути в ЛЧ,не получилось на поле так подлости ещё не кто не отменял мои поздравления Питеру
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Strig
1463217026
Да не мельдоний, а что-то из Ирана...
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Saxarok
1463228951
Если в России клуб из провинции борется за чемпионство, то он обязательно поголовно обколот допингом. В Англии Лестер стал чемпионом и тишина! Т.е. для них это нормально, а у нас невозможно! Странная логика!
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alex kidn
1463240837
А чё, в России по ютубу тоже можно будет посмотреть финалы?
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