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    Результаты допинг-контроля игроков «Ростова» будут озвучены 16 мая

    Как заявил глава медицинского департамента ФИФА Иржи Дворжак, результаты допинг-контроля футболистов «Ростова» будут известны в понедельник, 16 мая.

    «В ближайшее время пробы будут переданы в одну из европейских аккредитованных лабораторий. Если у нас не возникнет проблем на таможне, а это вряд ли случится, то в пятницу пробы будут в лаборатории, а уже к понедельнику мы получим результаты», — заявил представитель ФИФА.

    Напомним, что проверка всех игроков стартового состава «Ростова» была проведена после матча 28-го тура РФПЛ с «Динамо» (3:1).

    Источник: ТАСС

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    13.05.2016 07:24
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 мая 2016, 16:31

      Все будет нормально с допинг-контролем и Ростов станет чемпионом назло Муткам и Милерам.
      Вперед Ростов к победе !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 13 мая 2016, 11:49

      фифа: в вашем мельдонии крови не обнаружено

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 13 мая 2016, 10:09

      Всё нормально будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 13 мая 2016, 09:49

      Зениту мало что как иждивенец сидит на шее государства так теперь ещё и занялся откровенным криминалом подкупом инспекторов фифа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 13 мая 2016, 09:30

      Достали уже бомжовские подводные течения....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +208

      Kurp 13 мая 2016, 09:25

      Не знают как остановить Ростов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Tambowchanin 13 мая 2016, 09:20

      После победы над Зенитом 3:0 они их не проверяли. А после победы над соперником который в след сезоне в ayk играть будет, они решили проверить... Что делается...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      takca > Tambowchanin 13 мая 2016, 10:43

      После матча с Зенитом проверку пытались провести но представителей лаборатории отправили прямым текстом в эротическое путешествие.

      -2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 13 мая 2016, 09:20

      Ну прям не знают где еще насолить Сельмашу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 мая 2016, 09:19

      Нашу страну захватили пидоры,и это не США и Европа.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      макс438 13 мая 2016, 08:54

      Бомбит у кого-то на Ростов, как Лестер так все рады, а тут и коментаторы несут бред, но мы прорвемся. ОУЖС

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > макс438 13 мая 2016, 09:13

      Плюсую.

      -1
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