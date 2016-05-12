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    Азмун вытаскивает «Ростов». «Зенит» закрепляется в тройке. Смолова отрывается в гонке бомбардиров. Ключевые моменты 28-го тура РФПЛ


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    Голосов: 0
    12.05.2016 21:25
    ЦСКА продолжает лидировать. «Локомотив» вновь проиграл. «Динамо» и «Амкар» безуспешно пытаются убежать от зоны вылета. «Бомбардир» показывает все голы 28-го тура РФПЛ.

    «Динамо» - «Ростов» 1:0

    «Ростов» сенсационно пропускает быстрый гол.

    Азмун забивает важнейший мяч.

    А вот и второй подоспел. Камбэк от «Ростова»!

    Могилевец сотворил нечто невероятное, подарив Кудряшову гол.

    «Терек» - «Амкар» 1:0

    Рыбус напоминает, почему им интересуется «Интер».

    Мбенг усложняет положение «Амкара».

    «Урал» - Спартак» 0:1

    Куинси Промес не хочет возвращать 2007-ой и стремится продолжить традицию топ-бомбардирства иностранцев в РФПЛ.

    «Анжи» одержал очень важную победу в Казани, переиграв «Рубин». Ту же задачу решила и «Кубань», впервые за долгое время победившая в гостях. «Мордовия» не сдюжила в матче с действующим чемпионом, а «Краснодар» легко переиграл «Крылья Советов», да и ЦСКА уверенно переломил непростую игру в Уфе. Пять матчей РФПЛ в среду хороший день, ведь скучно совсем не было.

    Любопытные цифры 28-го тура РФПЛ:

    • Слуцкий вывел ЦСКА на матч российского чемпионата в 196-й раз – клубный рекорд
    • Игнашевич стал рекордсменом лиги по количеству выходов на поле в стартовом составе – 429 раз
    • «Кубань» выиграла на выезде впервые с ноября 2014-го (при Викторе Гончаренко). 21 матч краснодарский клуб не мог победить в гостях
    • «Краснодар» в 4-м подряд домашнем матче забивает не меньше 3-х голов
    • «Зенит» выиграл 8 из последних 9 игр в РФПЛ
    • Матч «Динамо» – «Ростов» станет 7000-м в истории чемпионата России

    Онлайн матча «Локомотив» – «Кубань» – 0:1

    Видеогалерея матча

    Неожиданно! «Кубань» в самом конце матча против «Локомотива» заработала пенальти, который реализовал Павлюченко.

    Неплохой момент был у Миранчука, но Беленов спас. В первом тайме счет не был открыт.

    Онлайн матча «Мордовия» – «Зенит» – 0:3

    Видеогалерея матча

    Еще один пенальти и еще раз Халк забил. 0:3.

    «Зенит» удвоил счет после перерыва с пенальти – Халк не промахнулся. 0:2.

    В конце первого тайма «Зенит» все-таки добился своего – Халк пробил во вратаря со штрафного, мяч угодил в перекладину, а Витсель добил его в ворота. И 0:1.

    Онлайн матча «Краснодар» – «Крылья Советов» – 3:0

    Видеогалерея матча

    Третий гол Смолова состоялся на 67-й минуте. Фантастическая результативность. 20-й гол в сезоне. Федор, прибереги же что-нибудь для Евро!

    «Краснодар» удвоил счет на 47-й минуте, и кто забил – ну-ка, догадайтесь? Конечно же, лучший бомбардир РФПЛ на данный момент. Итак, Смолов – 2:0 в пользу хозяев.

    На 18-й минуте Федор Смолов забил свой 18-й гол в чемпионате. Ну каков же красавец!

    Онлайн матча. «Рубин» – «Анжи» – 1:2

    Видеогалерея матча

    А вот так «Анжи» оформил победу. Это центральный защитник Лазич подключился к атаке и точно пробил головой, 1:2!

    Жестокую ошибку допустили казанцы недалеко от своих ворот, и Боли здорово разобрался в ситуации. Неожиданно! И 1:1 в Казани. На перерыв с таким счетом ушли.

    На 17-й минуте шансы «Анжи» на спасение совсем уменьшились. Счет открыл «Рубин», отличился Портнягин.

    Стартовал тур с матча в Уфе. Лидеру чемпионата нужны были три очка для укрепления своей позиции, а уфимцы постарались покинуть зону стыковых матчей. У хозяев не вышло, а гости уверенно своего добились – 3:1 в пользу ЦСКА.

    Онлайн матча «Уфа» – ЦСКА – 1:3

    Видеогалерея матча

    На 70-й минуте армейцы стали еще ближе к укреплению лидерства, а уфимцы к очередному поражению. 1:3 Муса! С таким счетом матч и завершился, а ЦСКА уже обеспечил себе медали первенства и лишил чемпионских надежд «Краснодар».

    61-я минута, час игры позади, и ЦСКА все-таки вышел вперед снова, как и в прошлом матче, отличился Вернблум. Причем с паса Широкова.

    17-я минута, Сысуев, и 1:1! Быстро «Уфа» сравняла, а защита ЦСКА, конечно подкачала.

    На 13-й минуте матча в Уфе ЦСКА вышел вперед удар Тошича отразил голкипер, а Дзагоев успел на добивание. 0:1.

    Остальные матчи 28-го тура РФПЛ:

    12 мая (четверг), 17:00. «Урал» – «Спартак»

    12 мая (четверг), 19:00. «Терек» – «Амкар»

    12 мая (четверг), 19:30. «Динамо» – «Ростов»

    Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 28-й тур РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Офицальный сайт РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +496

      firs04 13 мая 2016, 11:04

      А Федя, что пол поменял???
      Почему в заголовке СМОЛОВА???

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 12 мая 2016, 22:54

      Азмун - это находка Бердыева. В Рубине он был не так заметен, но сейчас делает результат в команде.

      3
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 12 мая 2016, 22:04

      По информации "СЭ", беспрецедентный случай произошел сразу по завершении матча 28-го тура премьер-лиги "Динамо" – "Ростов" (1:3). Все футболисты донского клуба, завершавшие игру, уведены на допинг-контроль. "СЭ" будет следить за развитием ситуации.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская > slavutiq70 13 мая 2016, 03:03

      Вот и начались, так сказать, происки, сначала допинг, потом ещё что-нибудь придумают, лишь бы не допустить клуб до чемпионства

      3
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 12 мая 2016, 21:28

      Азмун хорош!

      2
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      Рейтинг: +27

      Nikitich > Yurok161 13 мая 2016, 12:23

      Не то слово. Скорость+ техника+ хладнокровие= гол! Прост здорово!

      0
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      Рейтинг: +11242

      alp 12 мая 2016, 21:17

      лидеры пока без ошибок..

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 12 мая 2016, 19:46

      Смолов молодчик!

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      Рейтинг: +157

      pik54 12 мая 2016, 14:42

      Посмотрим, что сегодня покажет Ростов.

      0
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      Рейтинг: +1052

      mig28 12 мая 2016, 14:21

      Смолов хороший темп набрал...хорошо бы на Евро также играл!))

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 12 мая 2016, 03:51

      Очень рад за Смолова!Понтус вообще красавчек!!!!будет весело если Спартак-2 выйдет в премьер лигу? =)))))) будет два спартака )))))))) в общем классный у нас чемпионат!

      0
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      Рейтинг: -153

      FENNNNN 11 мая 2016, 19:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рубин натягивайте черноту! А то им пора в горы.

      -4
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