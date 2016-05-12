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  • Азмун вытаскивает «Ростов». «Зенит» закрепляется в тройке. Смолова отрывается в гонке бомбардиров. Ключевые моменты 28-го тура РФПЛ

Азмун вытаскивает «Ростов». «Зенит» закрепляется в тройке. Смолова отрывается в гонке бомбардиров. Ключевые моменты 28-го тура РФПЛ

«Динамо» - «Ростов» 1:0

«Ростов» сенсационно пропускает быстрый гол.

Азмун забивает важнейший мяч.

А вот и второй подоспел. Камбэк от «Ростова»!

Могилевец сотворил нечто невероятное, подарив Кудряшову гол.

«Терек» - «Амкар» 1:0

Рыбус напоминает, почему им интересуется «Интер».

Мбенг усложняет положение «Амкара».

«Урал» - Спартак» 0:1

Куинси Промес не хочет возвращать 2007-ой и стремится продолжить традицию топ-бомбардирства иностранцев в РФПЛ.

«Анжи» одержал очень важную победу в Казани, переиграв «Рубин». Ту же задачу решила и «Кубань», впервые за долгое время победившая в гостях. «Мордовия» не сдюжила в матче с действующим чемпионом, а «Краснодар» легко переиграл «Крылья Советов», да и ЦСКА уверенно переломил непростую игру в Уфе. Пять матчей РФПЛ в среду – хороший день, ведь скучно совсем не было.

Любопытные цифры 28-го тура РФПЛ:

  • Слуцкий вывел ЦСКА на матч российского чемпионата в 196-й раз – клубный рекорд
  • Игнашевич стал рекордсменом лиги по количеству выходов на поле в стартовом составе – 429 раз
  • «Кубань» выиграла на выезде впервые с ноября 2014-го (при Викторе Гончаренко). 21 матч краснодарский клуб не мог победить в гостях
  • «Краснодар» в 4-м подряд домашнем матче забивает не меньше 3-х голов
  • «Зенит» выиграл 8 из последних 9 игр в РФПЛ
  • Матч «Динамо» – «Ростов» станет 7000-м в истории чемпионата России

Онлайн матча «Локомотив» – «Кубань» – 0:1

Видеогалерея матча

Неожиданно! «Кубань» в самом конце матча против «Локомотива» заработала пенальти, который реализовал Павлюченко.

Неплохой момент был у Миранчука, но Беленов спас. В первом тайме счет не был открыт.

Онлайн матча «Мордовия» – «Зенит» – 0:3

Видеогалерея матча

Еще один пенальти и еще раз Халк забил. 0:3.

«Зенит» удвоил счет после перерыва с пенальти – Халк не промахнулся. 0:2.

В конце первого тайма «Зенит» все-таки добился своего – Халк пробил во вратаря со штрафного, мяч угодил в перекладину, а Витсель добил его в ворота. И 0:1.

Онлайн матча «Краснодар» – «Крылья Советов» – 3:0

Видеогалерея матча

Третий гол Смолова состоялся на 67-й минуте. Фантастическая результативность. 20-й гол в сезоне. Федор, прибереги же что-нибудь для Евро!

«Краснодар» удвоил счет на 47-й минуте, и кто забил – ну-ка, догадайтесь? Конечно же, лучший бомбардир РФПЛ на данный момент. Итак, Смолов – 2:0 в пользу хозяев.

На 18-й минуте Федор Смолов забил свой 18-й гол в чемпионате. Ну каков же красавец!

Онлайн матча. «Рубин» – «Анжи» – 1:2

Видеогалерея матча

А вот так «Анжи» оформил победу. Это центральный защитник Лазич подключился к атаке и точно пробил головой, 1:2! 

Жестокую ошибку допустили казанцы недалеко от своих ворот, и Боли здорово разобрался в ситуации. Неожиданно! И 1:1 в Казани. На перерыв с таким счетом ушли.

На 17-й минуте шансы «Анжи» на спасение совсем уменьшились. Счет открыл «Рубин», отличился Портнягин.

Стартовал тур с матча в Уфе. Лидеру чемпионата нужны были три очка для укрепления своей позиции, а уфимцы постарались покинуть зону стыковых матчей. У хозяев не вышло, а гости уверенно своего добились – 3:1 в пользу ЦСКА.

Онлайн матча «Уфа» – ЦСКА – 1:3

Видеогалерея матча

На 70-й минуте армейцы стали еще ближе к укреплению лидерства, а уфимцы – к очередному поражению. 1:3 – Муса! С таким счетом матч и завершился, а ЦСКА уже обеспечил себе медали первенства и лишил чемпионских надежд «Краснодар».

61-я минута, час игры позади, и ЦСКА все-таки вышел вперед – снова, как и в прошлом матче, отличился Вернблум. Причем с паса Широкова.

17-я минута, Сысуев, и 1:1! Быстро «Уфа» сравняла, а защита ЦСКА, конечно подкачала.

На 13-й минуте матча в Уфе ЦСКА вышел вперед – удар Тошича отразил голкипер, а Дзагоев успел на добивание. 0:1.

Остальные матчи 28-го тура РФПЛ:

12 мая (четверг), 17:00. «Урал» – «Спартак»

12 мая (четверг), 19:00. «Терек» – «Амкар»

12 мая (четверг), 19:30. «Динамо» – «Ростов»

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 28-й тур РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия Уфа ЦСКА Краснодар Кубань (ЛФЛ) Мордовия Крылья Советов Ростов Спартак Динамо Локомотив Амкар-Пермь Анжи Рубин Ахмат Урал Зенит Кудряшов Федор Павлюченко Роман Смолов Федор Боли Янник Дзагоев Алан Портнягин Игорь Рыбус Мацей Халк Сысуев Дмитрий Вернблум Понтус Витсель Аксель Бечирай Фатош Могилевец Павел Муса Ахмед Азмун Сердар Промес Квинси Лазич Дарко Мбенг Аблае
Комментарии (16)
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mihail1980
1462978245
цска чемпион
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Boozman
1462982386
Ну, если посмотреть, как забивались 2 и 3 мячи коней, то становится ещё более понятнее, что ЦСКА действительно "уверенно" обыграл Уфу. Что-то плохие актёры в Уфе. Как я и говорил пару туров назад после осечки трактористов из Ростова, на все оставшиеся матчи ЦСКА и Зенита можно смело ставить на победу оных, денег хоть заработать можно. Два тура подряд уже безотказно всё идёт по плану))
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FENNNNN
1462983404
Рубин натягивайте черноту! А то им пора в горы.
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mig28
1463052082
Смолов хороший темп набрал...хорошо бы на Евро также играл!))
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pik54
1463053323
Посмотрим, что сегодня покажет Ростов.
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TUMS
1463071600
Смолов молодчик!
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alp
1463077079
лидеры пока без ошибок..
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slavа0508
1463079889
По информации "СЭ", беспрецедентный случай произошел сразу по завершении матча 28-го тура премьер-лиги "Динамо" – "Ростов" (1:3). Все футболисты донского клуба, завершавшие игру, уведены на допинг-контроль. "СЭ" будет следить за развитием ситуации.
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KARAT777
1463082842
Азмун - это находка Бердыева. В Рубине он был не так заметен, но сейчас делает результат в команде.
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firs04
1463126683
А Федя, что пол поменял??? Почему в заголовке СМОЛОВА???
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