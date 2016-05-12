Азмун вытаскивает «Ростов». «Зенит» закрепляется в тройке. Смолова отрывается в гонке бомбардиров. Ключевые моменты 28-го тура РФПЛ

«Динамо» - «Ростов» 1:0

«Ростов» сенсационно пропускает быстрый гол.

Азмун забивает важнейший мяч.

А вот и второй подоспел. Камбэк от «Ростова»!

Могилевец сотворил нечто невероятное, подарив Кудряшову гол.

«Терек» - «Амкар» 1:0

Рыбус напоминает, почему им интересуется «Интер».

Мбенг усложняет положение «Амкара».

«Урал» - Спартак» 0:1

Куинси Промес не хочет возвращать 2007-ой и стремится продолжить традицию топ-бомбардирства иностранцев в РФПЛ.

«Анжи» одержал очень важную победу в Казани, переиграв «Рубин». Ту же задачу решила и «Кубань», впервые за долгое время победившая в гостях. «Мордовия» не сдюжила в матче с действующим чемпионом, а «Краснодар» легко переиграл «Крылья Советов», да и ЦСКА уверенно переломил непростую игру в Уфе. Пять матчей РФПЛ в среду – хороший день, ведь скучно совсем не было.

Любопытные цифры 28-го тура РФПЛ:

Слуцкий вывел ЦСКА на матч российского чемпионата в 196 -й раз – клубный рекорд

-й раз – клубный рекорд Игнашевич стал рекордсменом лиги по количеству выходов на поле в стартовом составе – 429 раз

раз «Кубань» выиграла на выезде впервые с ноября 2014-го (при Викторе Гончаренко). 21 матч краснодарский клуб не мог победить в гостях

(при Викторе Гончаренко). 21 матч краснодарский клуб не мог победить в гостях «Краснодар» в 4-м подряд домашнем матче забивает не меньше 3 -х голов

-х голов «Зенит» выиграл 8 из последних 9 игр в РФПЛ

из последних игр в РФПЛ Матч «Динамо» – «Ростов» станет 7000-м в истории чемпионата России

Онлайн матча «Локомотив» – «Кубань» – 0:1

Видеогалерея матча

Неожиданно! «Кубань» в самом конце матча против «Локомотива» заработала пенальти, который реализовал Павлюченко.

Неплохой момент был у Миранчука, но Беленов спас. В первом тайме счет не был открыт.

Онлайн матча «Мордовия» – «Зенит» – 0:3

Видеогалерея матча

Еще один пенальти и еще раз Халк забил. 0:3.

«Зенит» удвоил счет после перерыва с пенальти – Халк не промахнулся. 0:2.

В конце первого тайма «Зенит» все-таки добился своего – Халк пробил во вратаря со штрафного, мяч угодил в перекладину, а Витсель добил его в ворота. И 0:1.

Онлайн матча «Краснодар» – «Крылья Советов» – 3:0

Видеогалерея матча

Третий гол Смолова состоялся на 67-й минуте. Фантастическая результативность. 20-й гол в сезоне. Федор, прибереги же что-нибудь для Евро!

«Краснодар» удвоил счет на 47-й минуте, и кто забил – ну-ка, догадайтесь? Конечно же, лучший бомбардир РФПЛ на данный момент. Итак, Смолов – 2:0 в пользу хозяев.

На 18-й минуте Федор Смолов забил свой 18-й гол в чемпионате. Ну каков же красавец!

Онлайн матча. «Рубин» – «Анжи» – 1:2

Видеогалерея матча

А вот так «Анжи» оформил победу. Это центральный защитник Лазич подключился к атаке и точно пробил головой, 1:2!

Жестокую ошибку допустили казанцы недалеко от своих ворот, и Боли здорово разобрался в ситуации. Неожиданно! И 1:1 в Казани. На перерыв с таким счетом ушли.

На 17-й минуте шансы «Анжи» на спасение совсем уменьшились. Счет открыл «Рубин», отличился Портнягин.

Стартовал тур с матча в Уфе. Лидеру чемпионата нужны были три очка для укрепления своей позиции, а уфимцы постарались покинуть зону стыковых матчей. У хозяев не вышло, а гости уверенно своего добились – 3:1 в пользу ЦСКА.

Онлайн матча «Уфа» – ЦСКА – 1:3

Видеогалерея матча

На 70-й минуте армейцы стали еще ближе к укреплению лидерства, а уфимцы – к очередному поражению. 1:3 – Муса! С таким счетом матч и завершился, а ЦСКА уже обеспечил себе медали первенства и лишил чемпионских надежд «Краснодар».

61-я минута, час игры позади, и ЦСКА все-таки вышел вперед – снова, как и в прошлом матче, отличился Вернблум. Причем с паса Широкова.

17-я минута, Сысуев, и 1:1! Быстро «Уфа» сравняла, а защита ЦСКА, конечно подкачала.

На 13-й минуте матча в Уфе ЦСКА вышел вперед – удар Тошича отразил голкипер, а Дзагоев успел на добивание. 0:1.

Остальные матчи 28-го тура РФПЛ:

12 мая (четверг), 17:00. «Урал» – «Спартак»

12 мая (четверг), 19:00. «Терек» – «Амкар»

12 мая (четверг), 19:30. «Динамо» – «Ростов»

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 28-й тур РФПЛ