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    Агент 016 Все блоги -

    Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 28-й тур РФПЛ

    12 мая 2016
    «Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются обыграть известного футбольного агента Алексея Сафонова. В 28-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает автор портала Артем Борисов.

    «Уфа» – ЦСКА – 1:3

    Алексей Сафонов. Прогноз: 1:2. Армейцам сейчас немножечко натужно даются очки. Но я верю, что в противостоянии с «Уфой» подопечные Леонида Слуцкого смогут сделать еще один шаг к чемпионству.

    Артем Борисов. Прогноз: 0:2. ЦСКА очень медленно, натужно, как плуг, распахивает себе дорогу к чемпионству, но все-таки в матче с «Уфой» армейцы должны разок-другой взять крепость Перевертайло.

    «Рубин» – «Анжи» – 1:2

    А.С. Прогноз: 2:0. Со стороны кажется, что «Анжи» уже закончил чемпионат. У них нет игры и очков. Казанцы всеми силами сейчас стараются как можно выше подняться в турнирной таблице Премьер-лиги.

    А.Б. Прогноз: 2:1. Может быть, «Рубин» уже собирается в отпуск, но для Валерия Чалого по-прежнему остро стоит вопрос качественного портфолио (не важно, говорят ли об этом СМИ, главное, что он сам так настроен). Кроме того, казанцы чрезвычайно резвы у себя дома. Похоже, «Анжи» без своего главного мотора Бериши и здесь не доберет драгоценных очков.

    «Краснодар» – «Крылья Советов» – 3:0

    А.С. Прогноз: 2:0. Коллектив Кононова повыше уровнем, плюс еще есть шанс зацепиться за медали. «Крылья», на мой взгляд, свою задачу на сезон выполнили, они точно не вылетят в ФНЛ.

    А.Б. Прогноз: 1:0. Уж больно крепкую оборону построил Веркаутерен – пожертвовав, правда, количеством и мобильностью в атаке. Но, как ни крути, на домашнем стадионе «Краснодар» выйдет втаптывать. Наверное, обойдется без разгрома – Самара некоторое время продержится, да и краснодарцам надо сохранить силы на ЦСКА. Возможно, Галицкий победит за счет кого-то из нынешних резервистов – Ари, Лаборде, Владимира «а что, а вдруг» Быстрова…

    «Локомотив» – «Кубань» – 0:1

    А.С. Прогноз: 3:0. При той неразберихе, которая творится в Краснодаре, «Локомотив» должен громить соперника. Весь сезон «Кубань» «радует» нас своими историями о смене руководителей, тренеров, расставанием с игроками. Есть такое ощущение, что команду просто хоронят.

    А.Б. Прогноз: 1:0. «Локо» в последние недели тоскливо проводил время в функциональной яме – из нее, конечно, пора выходить. Повод для этого хороший – и дело не в былом разгроме от «Кубани» (где та «Кубань» первого круга?), а в том, что масса экспертов вдруг открыто поддержала «Спартак» в борьбе за Лигу Европы. «Спартак»-то достоин, но «Локо» не обидно?

    «Мордовия» – «Зенит» – 0:3

    А.С. Прогноз: 0:2. «Мордовия» набрала шесть очков, но вряд ли устроит такую бойню, как было с «Ростовом». «Зенит» после победы в Кубке России полон сил, чтобы оформить дубль и стать чемпионом. Для этого надо в выездной встрече набирать три очка.

    А.Б. Прогноз: 1:2. Нет сомнений, что «Мордовия» будет стараться изо всех сил – и не только в обороне (в отличие от той же «Уфы»), однако Петербург продолжает гнаться за первым местом и забьет нужное количество голов хоть пяткой Кокорина.

    «Урал» – «Спартак» – 0:1

    А.С. Прогноз: 1:2. «Спартак» набрал ход, пытается зацепиться за место в еврокубках, а вот «Урал» в конце сезона просто разочаровывает. Такое ощущение, что они задачу уже выполнили, поэтому не особо стараются.

    А.Б. Прогноз: 0:1. В первом круге выезд в Екатеринбург был бы одним из опаснейших для «Спартака», однако теперь команды, шедшие на соседних и довольно неплохих позициях, решают разные задачи, а, честно говоря, «Урал» уже никаких задач и не решает. «Спартак» постепенно осознает себя, осознает необходимость танцевать от печки и вполне может обыграть уральцев в гостевой манере.

    «Терек» – «Амкар» – 2:0

    А.С. Прогноз: 1:1. Мне кажется, что тут закономерна ничья. Обе команды уже не особо бьются в турнире, но пермякам необходимо набрать хотя б очко, чтоб обезопасить себя от стыковых игр.

    А.Б. Прогноз: 0:0. Гаджи Гаджиев блестяще подготовил команду к весне, но теперь это уже не несет высокого смысла, и, как результат – расплывчатая и ленивая домашняя ничья с «Уралом». «Терек» же не дотянул до еврокубков, не так силен в атаке, как на лучших отрезках сезона, да и потратил много сил в выходные. Сейчас, играя посреди недели, команды могут вообще не забить.

    «Динамо» – «Ростов» – 1:3

    А.С. Прогноз: 1:1. У «Динамо» очень сложная ситуация сложилась, тяжелый график команде Кобелева предстоит на финише. Южане же несколько сбавили в последних встречах, виден у игроков некий мандраж.

    А.Б. Прогноз: 0:1. «Динамо» при Кобелеве не было обороняющейся и уж тем более осторожной командой, но имело некоторые идеи впереди. Так что, учитывая затянувшуюся безголевую серию динамовцев, в этом матче просматривалась, например, результативная ничья. Но судьба не любит глупых кадровых решений. «Ростов» победит.

    28-й тур:

    Алексей Сафонов — «Бомбардир» — 9:13

    Итоговый счет:

    Алексей Сафонов – «Бомбардир» — 256:265

    Правила подсчета очков:

    Точный счет — 4 балла

    Точная разность мячей — 3 балла

    Точный исход — 2 балла

    Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 27-й тур РФПЛ

    Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 26-й тур РФПЛ

    Фото: rfpl.org

    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии8
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 13 мая 2016, 16:04

      про спартах рил попал пальцем

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 мая 2016, 04:02

      Итак, 28 тур завершен, я продолжу подводить итоги прогнозов, скорее это всего лишь интересно лично мне, я и под итожу: прямое попадание только одно, и это не Сафонов, а Борисов, что касается результатов игр, т.е. победа, проигрыш или ничья, то расклад таков- Сафонов -4, Борисов-5

      0
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 12 мая 2016, 13:58

      Желаю динамикам наконец то разжиться тремя очками, вперед за победой!!!

      0
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      Рейтинг: -16

      scikuni 12 мая 2016, 11:20

      думаю динамо прорвет сегодня на очки

      1
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      Рейтинг: +36

      BJlagumup 12 мая 2016, 10:27

      точность прогнозов, оставляет желать лучшего...

      0
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      Рейтинг: +208

      Kurp 12 мая 2016, 09:42

      Ростов победит Динамо

      3
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      Рейтинг: +17971

      арейская 12 мая 2016, 02:53

      Точных попаданий пока из пяти сыгранных матчей нет ни у Сафонова, ни у Борисова

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 мая 2016, 20:56

      Даже не хочется слушать этого горе прогнозиста

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