Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 28-й тур РФПЛ

«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются обыграть известного футбольного агента Алексея Сафонова. В 28-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает автор портала Артем Борисов.

«Уфа» – ЦСКА – 1:3

Алексей Сафонов. Прогноз: 1:2. Армейцам сейчас немножечко натужно даются очки. Но я верю, что в противостоянии с «Уфой» подопечные Леонида Слуцкого смогут сделать еще один шаг к чемпионству.

Артем Борисов. Прогноз: 0:2. ЦСКА очень медленно, натужно, как плуг, распахивает себе дорогу к чемпионству, но все-таки в матче с «Уфой» армейцы должны разок-другой взять крепость Перевертайло.

«Рубин» – «Анжи» – 1:2

А.С. Прогноз: 2:0. Со стороны кажется, что «Анжи» уже закончил чемпионат. У них нет игры и очков. Казанцы всеми силами сейчас стараются как можно выше подняться в турнирной таблице Премьер-лиги.

А.Б. Прогноз: 2:1. Может быть, «Рубин» уже собирается в отпуск, но для Валерия Чалого по-прежнему остро стоит вопрос качественного портфолио (не важно, говорят ли об этом СМИ, главное, что он сам так настроен). Кроме того, казанцы чрезвычайно резвы у себя дома. Похоже, «Анжи» без своего главного мотора Бериши и здесь не доберет драгоценных очков.

«Краснодар» – «Крылья Советов» – 3:0

А.С. Прогноз: 2:0. Коллектив Кононова повыше уровнем, плюс еще есть шанс зацепиться за медали. «Крылья», на мой взгляд, свою задачу на сезон выполнили, они точно не вылетят в ФНЛ.

А.Б. Прогноз: 1:0. Уж больно крепкую оборону построил Веркаутерен – пожертвовав, правда, количеством и мобильностью в атаке. Но, как ни крути, на домашнем стадионе «Краснодар» выйдет втаптывать. Наверное, обойдется без разгрома – Самара некоторое время продержится, да и краснодарцам надо сохранить силы на ЦСКА. Возможно, Галицкий победит за счет кого-то из нынешних резервистов – Ари, Лаборде, Владимира «а что, а вдруг» Быстрова…

«Локомотив» – «Кубань» – 0:1

А.С. Прогноз: 3:0. При той неразберихе, которая творится в Краснодаре, «Локомотив» должен громить соперника. Весь сезон «Кубань» «радует» нас своими историями о смене руководителей, тренеров, расставанием с игроками. Есть такое ощущение, что команду просто хоронят.

А.Б. Прогноз: 1:0. «Локо» в последние недели тоскливо проводил время в функциональной яме – из нее, конечно, пора выходить. Повод для этого хороший – и дело не в былом разгроме от «Кубани» (где та «Кубань» первого круга?), а в том, что масса экспертов вдруг открыто поддержала «Спартак» в борьбе за Лигу Европы. «Спартак»-то достоин, но «Локо» не обидно?

«Мордовия» – «Зенит» – 0:3

А.С. Прогноз: 0:2. «Мордовия» набрала шесть очков, но вряд ли устроит такую бойню, как было с «Ростовом». «Зенит» после победы в Кубке России полон сил, чтобы оформить дубль и стать чемпионом. Для этого надо в выездной встрече набирать три очка.

А.Б. Прогноз: 1:2. Нет сомнений, что «Мордовия» будет стараться изо всех сил – и не только в обороне (в отличие от той же «Уфы»), однако Петербург продолжает гнаться за первым местом и забьет нужное количество голов хоть пяткой Кокорина.

«Урал» – «Спартак» – 0:1

А.С. Прогноз: 1:2. «Спартак» набрал ход, пытается зацепиться за место в еврокубках, а вот «Урал» в конце сезона просто разочаровывает. Такое ощущение, что они задачу уже выполнили, поэтому не особо стараются.

А.Б. Прогноз: 0:1. В первом круге выезд в Екатеринбург был бы одним из опаснейших для «Спартака», однако теперь команды, шедшие на соседних и довольно неплохих позициях, решают разные задачи, а, честно говоря, «Урал» уже никаких задач и не решает. «Спартак» постепенно осознает себя, осознает необходимость танцевать от печки и вполне может обыграть уральцев в гостевой манере.

«Терек» – «Амкар» – 2:0

А.С. Прогноз: 1:1. Мне кажется, что тут закономерна ничья. Обе команды уже не особо бьются в турнире, но пермякам необходимо набрать хотя б очко, чтоб обезопасить себя от стыковых игр.

А.Б. Прогноз: 0:0. Гаджи Гаджиев блестяще подготовил команду к весне, но теперь это уже не несет высокого смысла, и, как результат – расплывчатая и ленивая домашняя ничья с «Уралом». «Терек» же не дотянул до еврокубков, не так силен в атаке, как на лучших отрезках сезона, да и потратил много сил в выходные. Сейчас, играя посреди недели, команды могут вообще не забить.

«Динамо» – «Ростов» – 1:3

А.С. Прогноз: 1:1. У «Динамо» очень сложная ситуация сложилась, тяжелый график команде Кобелева предстоит на финише. Южане же несколько сбавили в последних встречах, виден у игроков некий мандраж.

А.Б. Прогноз: 0:1. «Динамо» при Кобелеве не было обороняющейся и уж тем более осторожной командой, но имело некоторые идеи впереди. Так что, учитывая затянувшуюся безголевую серию динамовцев, в этом матче просматривалась, например, результативная ничья. Но судьба не любит глупых кадровых решений. «Ростов» победит.

28-й тур:

Алексей Сафонов — «Бомбардир» — 9:13

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – «Бомбардир» — 256:265

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 27-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 26-й тур РФПЛ

Фото: rfpl.org