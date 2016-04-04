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    Дубль Халка, два спорных мяча «Ростова», голевая феерия «Краснодара». Все голы 22-го тура РФПЛ


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    Голосов: 0
    04.04.2016 19:05
    «Крыльев Советов» забили первый гол в году, Селезнев издевательски реализовал пенальти, но «Кубань» не выиграла у «Амкара». «Бомбардир» показывает все голы 22-го тура РФПЛ.

    «Динамо» – «Краснодар» – 1:4

    В матче «Динамо» и «Краснодара» счет открыли москвичи – Ионов реализовал пенальти после глупейшей ошибки Гранквиста, сыгравшего рукой в своей штрафной.

    Ответная любезность через несколько минут – Станислав Драгун завалил Смолова в штрафной, и Мамаев точно пробил с пенальти – 1:1.

    В начале второго тайма Подберезкин мощнейшим ударом издали вывел «Краснодар» вперед.

    А так «Краснодар» уничтожил интригу в матче, забив третий гол. Автор – Федор Смолов.

    А довершил разгром Одил Ахмедов красивым ударом в дальний угол.

    «Мордовия» – «Крылья Советов» 1:2

    «Мордовия» уже в самом начале матча пропустила довольно курьезный гол от «Крыльев Советов». А ведь самарцы в нынешнем году в официальных матчах еще не забивали. И вот свершилось! Поздравления Ивану Таранову.

    Второй гол «Крылья Советов» провели во втором тайме – отличился Корниленко с прострела Молло.

    Гол Луценко в конце матча саранский клуб от поражения не спас.

    «Зенит» – ЦСКА – 2:0

    Бразилец Халк давно должен был получить карточку за чрезмерную активность. Но вместо этого лидер «Зенита» открыл счет в матче. На счету Дзюбы голевая передача.

    Свой второй гол Халк забил со штрафного удара. Мяч попал в голову Дзагоеву и отскочил в противоход Акинфееву.

    «Локомотив» – «Рубин» – 1:0

    Лишь на 85-й минуте «Локомотив» смог дожать соперника. Отличился Петар Шкулетич, замкнувший сильный прострел с фланга.

    «Ростов» – «Спартак» 2:0

    «Ростов» открыл счет в игре со «Спартаком» после первого же разыгранного стандарта – подачу Нобоа замкнул Баштуш, и ростовчане повели 1:0. Гол, при этом, был забит из офсайда.

    Уже через 10 минут «Спартак» мог сравнять счет, но Лоренцо Мельгарехо с близкого расстояния угодил в штангу, а Зотов промазал по пустым воротам.

    Вскоре в пустые ворота не попал и Промес, а ростовчане наказали соперника за неаккуратность: Кристиан Нобоа удвоил преимущество «Ростова» в быстрой ответной атаке. Впрочем, и этот мяч, похоже, также был забит из офсайда (в нем изначально находился Дмитрий Полоз).

    «Кубань» – «Амкар» 1:1

    Живенький и в целом равный матч в Краснодаре между «Кубанью» и «Амкаром» обходился без голов 40 минут, пока Евгений Селезнев не заработал пенальти. Пострадавший сам же его и реализовал, причем уж слишком спокойно.

    Впрочем, «Амкар» был слишком настойчив во втором тайме и своего добился. На подачу с фланга отреагировал только что вышедший на замену Александр Прудников, он и отправил мяч в сетку ворот «Кубани» ударом головой.

    «Терек» – «Анжи» – 3:2

    Выступая в ослабленном составе, махачкалинский «Анжи» открыл счет в кавказском дерби. Гол «Тереку» на выезде уже в самом начале матча забил защитник Дарко Лазич.

    «Терек» отыгрался через несколько минут, воспользовавшись полной неразберихой в защите «Анжи». Четко в ситуации разобрался Георге Грозав.

    Второй гол румынского легионера состоялся в середине первого тайма, и снова мельтешение защитников «Анжи» ни к чему не привело. 2:1.

    Впрочем, под конец первого тайма форвард гостей Янник Боли выдержал прессинг Андрея Семенова и отлично исполнил свой момент. 2:2 в первом тайме кавказского дерби.

    Во втором тайме хозяева отчаянно пытались вырвать победу, и за три минуты до конца Аблае Мбенгуе четко сыграл на отскоке. 3:2, и «Терек» временно переместился на четвертое место, сравнявшись по очкам с «Локомотивом».

    «Урал» – «Уфа» – 1:0

    «Урал» на своем поле победил с минимальным счетом «Уфу» и догнал в турнирной таблице «Краснодар». Единственный гол состоялся после очередной кошмарной ошибки защитника гостей Ивана Пауревича, а Спартак Гогниев отличился уже шестой раз в нынешнем сезоне.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 7 апреля 2016, 14:14

      Команда. на взлет! Урал! Вперед :)

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 4 апреля 2016, 11:53

      Халк Отжог. Но раз на раз не приходится.

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 4 апреля 2016, 10:22

      Самое печальное, что не слово о Маурисио. А на самом деле, он вчера был лучшим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 4 апреля 2016, 10:06

      ЦСКА дает шанс Ростову.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 4 апреля 2016, 09:31

      Не бомбардир, хоть сайт у вас нынче и лучше чем соккер, но людей нет. Даже при том, что вы упоротые фанаты секты и ваших тут больше половины, всё равно вас мало и скучно троллить этот гнилой клуб за очередное позорное поражение. Так что адьёс. Вернусь через пару месяцев глянуть кол-во людей и комментов. Занимайтесь.
      З.Ы. Зенит - чемпион!
      З.Ы.Ы. Действующий.

      -2
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      Рейтинг: +305

      Strig 4 апреля 2016, 04:22

      Халк это более НаХалк...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 апреля 2016, 02:10

      Халк хоть и сделал дубль, но своим поведением на поле уже начал раздражать, опять цеплялся к арбитрам как "баба базарная", а вот "бойня" между "Тереком" и "Анжи" очень понравилась

      1
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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 3 апреля 2016, 23:47

      Какая-то эпидемия судйских ошибок(Лютых притом))понеслась из Ростова с лобовью в Барселону!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 3 апреля 2016, 21:23

      шлюмберас смешно ёпт?

      0
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      Рейтинг: +305

      Strig 3 апреля 2016, 20:30

      Даёшь видео повторы!

      1
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