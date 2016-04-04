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    РФПЛ. «Мордовия» уступила «Крыльям Советов»

    В матче 22-го тура РФПЛ «Мордовия» проиграла «Крыльям Советов» со счетом 1:2. В составе самарцев отличились Иван Таранов и Сергей Корниленко, за хозяев забил Евгений Луценко.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Мордовия – Крылья Советов – 1:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Таранов, 4; 0:2 – Корниленко, 65: 1:2 – Луценко, 80.

    Мордовия: Чебану, Шитов, Фибель, Рыков, Ломич, Шипицин (Бобер, 68), Стеванович, Дудиев (Иванов, 56), Власов, Мухаметшин, Самодин (Луценко, 60).

    Крылья Советов: Лори, Цаллагов, Таранов, Бурлак, Надсон, Ятченко, Бруно (Симайс, 64), Померко, Габулов, Молло, Корниленко (Яковлев, 86).

    Предупреждения: Шитов, 86; Лория, 90+1.

    Судья: Игорь Федотов.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2016 20:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3

      МЕССІ 5 апреля 2016, 10:10

      насрать

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 5 апреля 2016, 01:06

      Эх, а я ставила на ничью...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 4 апреля 2016, 22:22

      обидно за мордовию

      0
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      Рейтинг: +146

      serega99 4 апреля 2016, 21:45

      Молодцы! Наказали Мордовию. Надо играть в футбол, а не в бумагах капаться!

      0
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      Рейтинг: +13

      Дмитро Вихопень 4 апреля 2016, 21:09

      Поздравляю!

      1
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