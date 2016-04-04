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    РФПЛ. «Краснодар» одержал волевую победу над «Динамо»

    В матче 22-го тура РФПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» – 1:4. Открыв счет усилиями Алексея Ионова, динамовцы пропустили четыре гола, авторами которых стали Павел Мамаев, Вячеслав Подберезкин, Федор Смолов и Одил Ахмедов.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Динамо – Краснодар – 1:4 (1:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Ионов (с пенальти), 27; 1:1 – Мамаев (с пенальти), 31; 1:2 – Подберезкин, 47; 1:3 – Смолов, 69; 1:4 – Ахмедов, 82.

    Динамо: Габулов, Живоглядов, Дьяков, Хольмен, Морозов, Ещенко, Зобнин (Ташаев, 77), Соснин, Драгун (Кузьмин, 55), Ионов, Бечирай (Погребняк, 46).

    Краснодар: Крицюк, Калешин, Сигурдссон, Гранквист, Петров, Каборе, Ахмедов, Перейра, Смолов (Марков, 84), Мамаев (Быстров, 79), Подберезкин (Ари, 64).

    Предупреждения: Драгун, 30; Смолов, 32; Каленшин, 61; Перейра, 73.

    Судья: Сергей Иванов.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2016 21:23
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +10

      Planeta_Lebedeff 5 апреля 2016, 08:40

      Охота, чтоб Краснодар в еврокубках был

      0
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    • ...
      Рейтинг: +139

      palych1974 5 апреля 2016, 04:08

      на классе!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      mouzEmoTion 5 апреля 2016, 03:15

      Молодцы, сильно!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 5 апреля 2016, 02:39

      Красиво Краснодар!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 апреля 2016, 01:05

      Браво, "Краснодар"! Однако и у "Динамо" с такой игрой, которая была показана вчера, есть шансы претендовать на более высокие места, чем сейчас они занимают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1892

      multiscan 5 апреля 2016, 00:50

      Что же тут волевого? Банальнейший разгром!

      0
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      Рейтинг: +16

      monah-10 5 апреля 2016, 00:25

      ВСЁ РАВНО РОСТОВ ЧЕМПИОН ЭТОГО СЕЗОНА!

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > monah-10 5 апреля 2016, 09:13

      Дьяк в шоке

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 5 апреля 2016, 00:02

      Поздравляю с заслуженной победой !

      0
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      Рейтинг: +8

      BarmaleiAmkar 4 апреля 2016, 23:19

      Такая команда развалилась :(

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 4 апреля 2016, 23:15

      динамо здорово рассердило футбольного бога. теперь расплачивается

      1
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa > alp 4 апреля 2016, 23:50

      ну да еще напиши сглазили, гранд обыграл середняк

      0
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