РФПЛ. «Краснодар» одержал волевую победу над «Динамо»

В матче 22-го тура РФПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» – 1:4. Открыв счет усилиями Алексея Ионова, динамовцы пропустили четыре гола, авторами которых стали Павел Мамаев, Вячеслав Подберезкин, Федор Смолов и Одил Ахмедов.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Динамо – Краснодар – 1:4 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Ионов (с пенальти), 27; 1:1 – Мамаев (с пенальти), 31; 1:2 – Подберезкин, 47; 1:3 – Смолов, 69; 1:4 – Ахмедов, 82.

Динамо: Габулов, Живоглядов, Дьяков, Хольмен, Морозов, Ещенко, Зобнин (Ташаев, 77), Соснин, Драгун (Кузьмин, 55), Ионов, Бечирай (Погребняк, 46).

Краснодар: Крицюк, Калешин, Сигурдссон, Гранквист, Петров, Каборе, Ахмедов, Перейра, Смолов (Марков, 84), Мамаев (Быстров, 79), Подберезкин (Ари, 64).

Предупреждения: Драгун, 30; Смолов, 32; Каленшин, 61; Перейра, 73.

Судья: Сергей Иванов.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ