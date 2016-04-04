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РФПЛ. «Краснодар» одержал волевую победу над «Динамо»

4 апреля 2016, 21:23
26

В матче 22-го тура РФПЛ «Динамо» уступило «Краснодару» – 1:4. Открыв счет усилиями Алексея Ионова, динамовцы пропустили четыре гола, авторами которых стали Павел Мамаев, Вячеслав Подберезкин, Федор Смолов и Одил Ахмедов.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Динамо – Краснодар – 1:4 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Ионов (с пенальти), 27; 1:1 – Мамаев (с пенальти), 31; 1:2 – Подберезкин, 47; 1:3 – Смолов, 69; 1:4 – Ахмедов, 82.

Динамо: Габулов, Живоглядов, Дьяков, Хольмен, Морозов, Ещенко, Зобнин (Ташаев, 77), Соснин, Драгун (Кузьмин, 55), Ионов, Бечирай (Погребняк, 46).

Краснодар: Крицюк, Калешин, Сигурдссон, Гранквист, Петров, Каборе, Ахмедов, Перейра, Смолов (Марков, 84), Мамаев (Быстров, 79), Подберезкин (Ари, 64).

Предупреждения: Драгун, 30; Смолов, 32; Каленшин, 61; Перейра, 73.

Судья: Сергей Иванов.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар
Комментарии (26)
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bolela_16
1459794964
Краснодар долго запрягал, зато потом...
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Markov_Мнение
1459795029
C победой,быки!)
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1459795285
Погребняк заплутал в пустых воротах.
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fakel-vrn
1459795640
молодцы краснодарцы!..это не волевая победа..это разгрогромная победа..тем более что с пенальти забила динама....а когда то помнитса..в динамо было составу аж на 2 команды...причем половина сборной...
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telepuzoooo
1459795922
Такое чувство что Динамо хочет в пердив прогуляться что бы наиграть там новый состав на сезон 2018 года))))
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denis_klevtsoff
1459796654
Динамо жалко, развалили команду
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APchelov
1459796808
Вот это я понимаю, весна! У ЦСКА за второе место целая толпа конкурентов.
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Измайловский Кочегар
1459800478
В самом деле, "волевая" - не самое удачное описание счёта 4:1 8-)
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alp
1459800956
динамо здорово рассердило футбольного бога. теперь расплачивается
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monah-10
1459805120
ВСЁ РАВНО РОСТОВ ЧЕМПИОН ЭТОГО СЕЗОНА!
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