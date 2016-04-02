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    РФПЛ. «Кубань» сыграла вничью с «Амкаром»

    В матче 22-го тура РФПЛ «Кубань» на своем поле разошлась миром с «Амкаром» – 1:1. На гол Евгения Селезнева гости ответили точным ударом Александра Прудникова.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Кубань (Краснодар) – Амкар (Пермь) – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Селезнев, 41 (с пенальти); 1:1 – Прудников, 65.

    Кубань: Беленов, Зотов, Армаш, Лобкарев, Сантана, Аподи, Концедалов, Каретник (Бальде, 54), Якуба, Букур, Селезнев (Павлюченко, 81).

    Амкар: Селихов, Белоруков, Зайцев, Занев, Бутко, Комолов, Пеев (Шаваев, 76), Гиголаев (Джикия, 73), Гол (Прудников, 64), Огуде. Салугин.

    Предупреждения: Букур, 23 – Белокуров, 32; Салугин, 35; Огуде, 51.

    Судья: Алексей Николаев (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 18:51
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