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    РФПЛ. «Терек» добыл победу над «Анжи»

    В матче 22-го тура РФПЛ «Терек» в самой концовке игры вырвал победу у «Анжи» – 3:2. Три очка грозненскому клубу принес точный удар Аблае Мбенгуе.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Терек (Грозный) – Анжи (Махачкала) – 3:2 (2:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Лазич, 7; 1:1 – Грозав, 11; 2:1 – Грозав, 26; 2:2 – Боли, 44; 3:2 – Мбенгуе, 88.

    Терек: Городов, Плиев, Родолфо (Кен, 85), Семенов, Айссати, Уилкшир (Мохаммади, 72), Кузяев, Иванов, Грозав, Лебеденко, Митришев (Мбенгуе, 66).

    Анжи: Юрченко, Мусалов, Жиров, Лазич, Гаджибеков, Маевский, Мкртчян, Газимагомедов (Эбесилио, 64 – Гасанов, 88), Бериша, Максимов, Боли.

    Предупреждения: Митришев, 30; Грозав, 57; Иванов, 80 – Лазич, 1; Бериша, 77; Мусалов, 90.

    Судья: Алексей Еськов (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 16:22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 2 апреля 2016, 18:23

      Молодцы, с победой.

      1
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 2 апреля 2016, 17:56

      а где даги малолетние?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 апреля 2016, 17:50

      АНЖИ НА ВЫХОД

      -2
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 2 апреля 2016, 17:18

      Все-таки чемпионы по коверканию иностранных имен именно российские журналисты. Подумаешь Зирков вместо Жирков. Мбенгуйе вместо Мбенг (притом что это г на самом деле почти не произносится) - это гораздо круче.

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 > Вомбат 2 апреля 2016, 17:52

      ты на испанском и английском языке смотрел?

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 > Вомбат 2 апреля 2016, 17:53

      а у Жиркова вообще бразильцы на бразильском))

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      Рейтинг: +264

      IVAN53 > Вомбат 2 апреля 2016, 17:59

      я заметил что питерский путает фамилии)) полностью)

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      Рейтинг: +22

      Alex5813 2 апреля 2016, 17:16

      вырвали)

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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 апреля 2016, 17:07

      Победа "Терека" ожидаема, хотя и пришлось изрядно попотеть

      -1
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      Рейтинг: +28

      MirOb1 2 апреля 2016, 16:32

      Терек с ПОБЕДОЙ ПОЗДРАВЛЯЕМ. Рубину желаем успехов.

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 апреля 2016, 16:30

      Какая грызня наверху таблицы! Ачуметь! У них в уефа своя лига чемпионов. А у нас в рфпл - своя

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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 2 апреля 2016, 16:25

      анжи - ДО СВИДАНИЯ!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +12314

      Вомбат > АлёшкА91 2 апреля 2016, 17:20

      Анжи вам эти слова сказало месяц назад, а вы ответили только сейчас. Через 4 тура и до вас дошло?

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