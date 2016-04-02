Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. Гогниев принес «Уралу» три очка в матче с «Уфой»

    В матче 22-го тура РФПЛ «Урал» на своем поле добился минимальной победы над «Уфой». Все решил единственный гол форварда хозяев Спартака Гогниева на 24-й минуте встречи.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Уфа (Уфа) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Гогниев, 24.

    Урал: Заболотный, Мартынович, Данцев, Фонтанельо, Сапета, Рязанцев (Манучарян, 62), Фидлер, Коробов (Серченков, 89), Емельянов, Асеведо (Ярошенко, 85), Гогниев.

    Уфа: Шелия, Стоцкий, Аликин, Тумасян, Кацалапов, Пауревич, Диего (Ханджич, 46), Зубарев, Зинченко, Игбун, Кротов (Сысуев, 86).

    Предупреждения: Емельянов, 78 Зубарев, 48; Игбун, 60; Ханджич, 89.

    Судья: Сергей Карасев (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2016 13:53
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      Rustem82 2 апреля 2016, 16:11

      Молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 2 апреля 2016, 16:03

      Урал так и до еврокубков дойдет) Молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 2 апреля 2016, 16:00

      Жаль , что Уфа хотя бы ничейку не сохранила...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 апреля 2016, 14:46

      Теоретически Урал и чемпионом может стать

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11