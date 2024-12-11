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    Тренер «Зенита» назвал причину серии «0+0» у Соболева

    Вильям, тренер «Зенита», считает, что форвард Александр Соболев не забивает в РПЛ из-за отсутствия сборов с командой.

    У Саши как раз проблема была в том, что он был долго без, скажем так, тренировок вместе с командой, и заниматься индивидуально – это совсем другая история. Тем более что обычно ребята говорят, что наши тренировки отличаются чуть-чуть, мы стараемся заниматься очень интенсивно и достаточно хорошо проводить сборы, чтобы они были в тонусе. А у Саши, к сожалению, этого сбора не было.

    Опять же, здесь тоже можно говорить по тактическим моментам: у нас есть требования, где должен находиться, какие принципы игры. Дай бог, что всe получится, сейчас зимние сборы.

    – Кто-то из вас разговаривал с ним об этой реакции фанатов на него, свисте с трибун? Вы разговариваете об этом? Что вы ему говорите?

    – Понятно, что есть какое-то давление от наших болельщиков, но для Саши, мне показалось, что оно даeт больше эмоций, больше желания. И он немножко переборщил вот с этими эмоциям, нужно быть более спокойным. Иногда много ситуаций, где он хочет слишком хорошо показать, что он хороший футболист.

    Надо начинать с простого, а потом уже добавлять. Потому что у Саши есть очень хорошие качества, он очень хорошо борется за верховые мячи, он хорош достаточно технически, вы сами видели, что у него много голевых передач. Поэтому ему надо как раз меньше эмоций и больше спокойствия, чтобы у него всe получилось

    • У Соболева в 11 матчах РПЛ за «Зенит» 0+0.
    • Всего 27-летний Соболев провел 16 матчей за «Зенит» в нынешнем сезоне, в которых забил 2 гола и отдал 1 передачу.
    • Петербургский клуб в августе приобрел игрока у «Спартака» за 10 миллионов евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.12.2024 16:25
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    Комментарии (2)
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    7:1
    1733926085
    я за его действиями на поле пристально слежу, по понятным причинам. и могу точно сказать, что вот у кого мотивации хоть отбавляй, в отличие от венделов. старается выгрызать каждый мяч. но не везёт в завершении. посмотрим, что будет весной.
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    Интерес
    1733931032
    Просто он сидит в засаде,как его бывший одноклубник Угальде.
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