В «Оренбурге» смирились с вылетом из РПЛ, но не планируют увольнять Слишковича

Появилась информация из стана «Оренбурга».
«Президент «Оренбурга» Василий Еремякин верит в главного тренера команды Владимира Слишковича и не хочет его увольнять.
Руководитель клуба видит в Слишковиче второго Марцела Личку. Русскоговорящий иностранец, по мнению Еремякина, является лучшим выбором для команды – он не связан с местными агентами, а европейский менталитет и знание русского языка в совокупности видят определяющим фактором. Президент готов дать возможность боснийцу работать дальше в «Оренбурге», если только тот сам не решит уйти из клуба.
Более того, «Оренбург» смирился с тем, что вылетит из РПЛ», – написал источник.
- «Оренбург» идет на последнем месте.
- Отставание от зоны переходных матчей – 6 очков.
- Слишковича назначили осенью вместо Давида Деограсии.
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