В «Оренбурге» смирились с вылетом из РПЛ, но не планируют увольнять Слишковича

Появилась информация из стана «Оренбурга».

«Президент «Оренбурга» Василий Еремякин верит в главного тренера команды Владимира Слишковича и не хочет его увольнять.

Руководитель клуба видит в Слишковиче второго Марцела Личку. Русскоговорящий иностранец, по мнению Еремякина, является лучшим выбором для команды – он не связан с местными агентами, а европейский менталитет и знание русского языка в совокупности видят определяющим фактором. Президент готов дать возможность боснийцу работать дальше в «Оренбурге», если только тот сам не решит уйти из клуба.

Более того, «Оренбург» смирился с тем, что вылетит из РПЛ», – написал источник.

«Оренбург» идет на последнем месте.

Отставание от зоны переходных матчей – 6 очков.

Слишковича назначили осенью вместо Давида Деограсии.

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