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    • В «Оренбурге» смирились с вылетом из РПЛ, но не планируют увольнять Слишковича

    В «Оренбурге» смирились с вылетом из РПЛ, но не планируют увольнять Слишковича

    Появилась информация из стана «Оренбурга».

    «Президент «Оренбурга» Василий Еремякин верит в главного тренера команды Владимира Слишковича и не хочет его увольнять.

    Руководитель клуба видит в Слишковиче второго Марцела Личку. Русскоговорящий иностранец, по мнению Еремякина, является лучшим выбором для команды – он не связан с местными агентами, а европейский менталитет и знание русского языка в совокупности видят определяющим фактором. Президент готов дать возможность боснийцу работать дальше в «Оренбурге», если только тот сам не решит уйти из клуба.

    Более того, «Оренбург» смирился с тем, что вылетит из РПЛ», – написал источник.

    • «Оренбург» идет на последнем месте.
    • Отставание от зоны переходных матчей – 6 очков.
    • Слишковича назначили осенью вместо Давида Деограсии.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    11.12.2024 15:45
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    Комментарии (6)
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    The only one
    1733924620
    всё в одну кучу...
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    Skull_Boy
    1733924714
    Мда, еще 36 очков и 12 туров и уже обосрался вот это менеджмент, может вообще снимитесь чтобы глаза не мозолили
    Ответить
    Интерес
    1733931089
    Ничего не понял,но солидарен.
    Ответить
    k611
    1733931168
    Рано руки вверх подняли. Перерыв может помочь команде.
    Ответить
    zigbert
    1733942558
    Может еще не все потеряно, хотя потеряно и много.
    Ответить
    FWSPM
    1733954480
    Боснийский Гвардиола еще покажет вам в ФНЛ!
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