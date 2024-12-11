Сафонов подал пять исков на бывшую жену

Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, сообщила, что экс-супруг подал на нее пять исков.

«В настоящее время Матвей Сафонов инициировал пять судебных дел. В ноябре 2024 года Сафонов прислал мне копию иска в Никулинский районный суд города Москвы о признании недействительным договора дарения 23 ноября 2021 года квартиры своей дочери.

На 20 декабря 2024 года на 10 часов в Никулинском суде назначено рассмотрение ещe одного иска – о порядке общения с ребeнком. 20 декабря на 10:20 мск назначено рассмотрение третьего иска Сафонова – о разделе имущества в виде автомобиля с детским креслом. На 17 декабря 2024 года в Хорошевском суде назначено рассмотрение четвeртого иска – о признании суммами алиментов платежей, которые он делал до установления юридических алиментных отношений, и после – на ремонт.

Пятый иск – об определении места жительства дочери с ним и об освобождении его от уплаты алиментов – рассмотрен, в удовлетворении требований Сафонову отказано. Кроме того, от имени Матвея мне поступил текст одного юридически странного мирового соглашения по одному иску – о порядке общения с ребeнком. В иске Сафонова просительная часть имеет всего восемь строчек. В мировом соглашении текст Сафонова почти что в десять раз больше, чем в требованиях его иска, что юридически недопустимо.

Имитируя заведомо юридически недопустимое мировое соглашение, Сафонов не отказывается от поданных им исков. Сафонов лжeт, что я чиню ему препятствия в общении с ребeнком. Расскажу 20 декабря в 10 часов суду, по какой причине я настаиваю, чтобы Матвей общался с ребeнком только в моeм присутствии», – сказала Казачек.

Накануне кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка 1/4 от своей зарплаты.

Ранее Анастасия сообщала, что предлагает Сафонову подписать соглашение, при котором 70% суммы алиментов будет отправлено на банковский счет на имя их ребенка, а 30% будет использоваться на его повседневные нужды.

Футболист развелся с женой в 2021 году. Сейчас он встречается с Мариной Кондратюк, которая на 4 года старше него.

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