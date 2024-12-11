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    Сафонов подал пять исков на бывшую жену

    Анастасия Казачек, бывшая жена голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, сообщила, что экс-супруг подал на нее пять исков.

    «В настоящее время Матвей Сафонов инициировал пять судебных дел. В ноябре 2024 года Сафонов прислал мне копию иска в Никулинский районный суд города Москвы о признании недействительным договора дарения 23 ноября 2021 года квартиры своей дочери.

    На 20 декабря 2024 года на 10 часов в Никулинском суде назначено рассмотрение ещe одного иска – о порядке общения с ребeнком. 20 декабря на 10:20 мск назначено рассмотрение третьего иска Сафонова – о разделе имущества в виде автомобиля с детским креслом. На 17 декабря 2024 года в Хорошевском суде назначено рассмотрение четвeртого иска – о признании суммами алиментов платежей, которые он делал до установления юридических алиментных отношений, и после – на ремонт.

    Пятый иск – об определении места жительства дочери с ним и об освобождении его от уплаты алиментов – рассмотрен, в удовлетворении требований Сафонову отказано. Кроме того, от имени Матвея мне поступил текст одного юридически странного мирового соглашения по одному иску – о порядке общения с ребeнком. В иске Сафонова просительная часть имеет всего восемь строчек. В мировом соглашении текст Сафонова почти что в десять раз больше, чем в требованиях его иска, что юридически недопустимо.

    Имитируя заведомо юридически недопустимое мировое соглашение, Сафонов не отказывается от поданных им исков. Сафонов лжeт, что я чиню ему препятствия в общении с ребeнком. Расскажу 20 декабря в 10 часов суду, по какой причине я настаиваю, чтобы Матвей общался с ребeнком только в моeм присутствии», – сказала Казачек.

    • Накануне кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка 1/4 от своей зарплаты.
    • Ранее Анастасия сообщала, что предлагает Сафонову подписать соглашение, при котором 70% суммы алиментов будет отправлено на банковский счет на имя их ребенка, а 30% будет использоваться на его повседневные нужды.
    • Футболист развелся с женой в 2021 году. Сейчас он встречается с Мариной Кондратюк, которая на 4 года старше него.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: ТАСС

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    11.12.2024 15:36
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    Комментарии (5)
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    Skull_Boy
    1733924925
    Настоящий мужик
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    Интерес
    1733930385
    Денег доху...ума ниху...Одни инстинкты.Вот дойдёт очередь второй,автора его имени Мэтью,тогда ему кранты,кабздец и аларм...
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    Spartak_forv@
    1733935298
    Футболистам нельзя до окончания карьеры заводить детей). Иначе разные свиристелки прикрываясь лозунгами «Все во имя ребенка» так и будут у них отжимать миллионы евро на себя и своих хахалей....Никто же не думает,что ребенку в 3 года, который живет в Краснодаре нужен 1 млн.евро в год на детские нужды?)
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