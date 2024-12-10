Стало известно решение суда по иску бывшей жены Сафонова

Бывшая жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия Казачек прокомментировала исход очередного судебного заседания, касающегося выплаты футболистом алиментов.

Сегодня кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка 1/4 от своей зарплаты.

«Второй кассационный суд общей юриспруденции оставил без изменения решение Никулинского суда г. Москвы и апелляционное определение МГС. Тем самым судьи подтвердили, что в России реально действует политика президента по защите государством прав и интересов детей и что приоритетной является взыскание алиментов по ст. 81 СК РФ в долевом размере.

Пусть мой опыт принесет большую пользу другим детям России, чтобы они знали: их отцы должны платить алименты, как правило в долевом размере, дети, подростки, могут попросить у своих мам решение суда, а у пап – справку о доходах за год и сравнить, оплачивают ли им алименты в том размере, который установлен государством – 1/4 часть заработка.

Со своей стороны я приняла обязательства 70% накапливать на индивидуальном счете ребенка. Спасибо государству, которое защищает право собственности ребенка!» – сказала Казачек.

Ранее она сообщала, что предлагает Сафонову подписать соглашение, при котором 70% суммы алиментов будет отправлено на банковский счет на имя их ребенка, а 30% будет использоваться на его повседневные нужды.

Футболист развелся с женой в 2021 году.

По данным телеграм-канала «Мутко против», решение по долгу Сафонова в 60 миллионов рублей будет приниматься позднее.

В июне голкипер перешел из «Краснодара» в «ПСЖ», контракт 25‑летнего вратаря рассчитан до 2029 года.

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