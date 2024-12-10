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    Стало известно решение суда по иску бывшей жены Сафонова

    Бывшая жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Анастасия Казачек прокомментировала исход очередного судебного заседания, касающегося выплаты футболистом алиментов.

    Сегодня кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка 1/4 от своей зарплаты.

    «Второй кассационный суд общей юриспруденции оставил без изменения решение Никулинского суда г. Москвы и апелляционное определение МГС. Тем самым судьи подтвердили, что в России реально действует политика президента по защите государством прав и интересов детей и что приоритетной является взыскание алиментов по ст. 81 СК РФ в долевом размере.

    Пусть мой опыт принесет большую пользу другим детям России, чтобы они знали: их отцы должны платить алименты, как правило в долевом размере, дети, подростки, могут попросить у своих мам решение суда, а у пап – справку о доходах за год и сравнить, оплачивают ли им алименты в том размере, который установлен государством – 1/4 часть заработка.

    Со своей стороны я приняла обязательства 70% накапливать на индивидуальном счете ребенка. Спасибо государству, которое защищает право собственности ребенка!» – сказала Казачек.

    • Ранее она сообщала, что предлагает Сафонову подписать соглашение, при котором 70% суммы алиментов будет отправлено на банковский счет на имя их ребенка, а 30% будет использоваться на его повседневные нужды.
    • Футболист развелся с женой в 2021 году.
    • По данным телеграм-канала «Мутко против», решение по долгу Сафонова в 60 миллионов рублей будет приниматься позднее.
    • В июне голкипер перешел из «Краснодара» в «ПСЖ», контракт 25‑летнего вратаря рассчитан до 2029 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.12.2024 17:30
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    Комментарии (6)
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    7:1
    1733841870
    скоро оберёт до нитки, и будет сафонов стоять на воротах в дырявых штанах, как габор кирай на евро-2016.
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    ...уефан
    1733842730
    ...без комментов Сэмэныча эта новость, как пиво без водки. Когда он уже из запоя выйдет?)...
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    Интерес
    1733845880
    КАк я и предполагал - выиграет,отрешившись от детализации и точной конкретики.Вот и наступила смерть ещё одного успокоительного мужского мифа :"Наше дело не рожать,-сунул,вынул и бежать"! В принципе многие современные современные сторонники "необязательных отношений" уже поняли,что ЗАГС-это такая организация,в которой спрашивают мужика его мнение в последний раз.Дальше всё определяет "ночная кукушка".Спасибо скажите,что у них ещё нравы семейства богомолов не в моде.
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    VasyaM63
    1733849647
    неможет некак остановиться --баба бабки на кону хорошие
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