Сафонов пойдет в Верховный суд, пытаясь уменьшить алименты на дочь

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не собирается останавливаться в судебных тяжбах с бывшей женой Анастасией.

Накануне кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка 1/4 от своей зарплаты.

Ранее Анастасия сообщала, что предлагает Сафонову подписать соглашение, при котором 70% суммы алиментов будет отправлено на банковский счет на имя их ребенка, а 30% будет использоваться на его повседневные нужды.

Футболист развелся с женой в 2021 году. Сейчас он встречается с Мариной Кондратюк, которая на 4 года старше него.

«Есть еще одна инстанция – Верховный суд РФ. Наша сторона будет обжаловать постановленное вчера решение. Как только мы получим текст кассационного определения, подадим жалобу в установленный законом срок», – сказал адвокат Сафонова Андрей Крючков.

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