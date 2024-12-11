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    • Сафонов пойдет в Верховный суд, пытаясь уменьшить алименты на дочь

    Сафонов пойдет в Верховный суд, пытаясь уменьшить алименты на дочь

    Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не собирается останавливаться в судебных тяжбах с бывшей женой Анастасией.

    • Накануне кассация оставила в силе решение, по которому Сафонов должен платить на ребенка 1/4 от своей зарплаты.
    • Ранее Анастасия сообщала, что предлагает Сафонову подписать соглашение, при котором 70% суммы алиментов будет отправлено на банковский счет на имя их ребенка, а 30% будет использоваться на его повседневные нужды.
    • Футболист развелся с женой в 2021 году. Сейчас он встречается с Мариной Кондратюк, которая на 4 года старше него.

    «Есть еще одна инстанция – Верховный суд РФ. Наша сторона будет обжаловать постановленное вчера решение. Как только мы получим текст кассационного определения, подадим жалобу в установленный законом срок», – сказал адвокат Сафонова Андрей Крючков.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.12.2024 16:37
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    Комментарии (10)
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    Skull_Boy
    1733924765
    Наивный придурок и тупой адвокат, а еще вопрос кто тупее
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    sochi-2013
    1733928696
    !ЧМОшник
    Ответить
    Интерес
    1733931329
    Пятой республики???
    Ответить
    Niklas80
    1733933650
    М...удель.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1733935074
    Сначала комплименты,потом платишь алименты (с)
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    andr45
    1733936259
    «Есть еще одна инстанция – Верховный суд РФ», Аблакат ошибается) Есть еще, как минимум, Лозанский, Гаагский и Страсбургский суды) СУДИСЬ - НЕ ХОЧУ, ИЛИ, МОТЯ, ГОТОВЬ ТЯНЬГУ АБЛАКАТУ)))))
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    CheToTaM
    1733941154
    Ну объективно это пробел в законе Никто не думал, что 25% от дохода может быть и 50 000, и 1 000 000 рублей в месяц Я думаю это несправедливо, что бывшая жена может обогащаться на общем ребёнке Тем более, как я помню - спор из-за того, чтобы большая часть денег зачислялись на специальный счет ребёнка, до 18 лет
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