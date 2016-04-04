Дубль Халка, два спорных мяча «Ростова», голевая феерия «Краснодара». Все голы 22-го тура РФПЛ

«Динамо» – «Краснодар» – 1:4

В матче «Динамо» и «Краснодара» счет открыли москвичи – Ионов реализовал пенальти после глупейшей ошибки Гранквиста, сыгравшего рукой в своей штрафной.

Ответная любезность через несколько минут – Станислав Драгун завалил Смолова в штрафной, и Мамаев точно пробил с пенальти – 1:1.

В начале второго тайма Подберезкин мощнейшим ударом издали вывел «Краснодар» вперед.

А так «Краснодар» уничтожил интригу в матче, забив третий гол. Автор – Федор Смолов.

А довершил разгром Одил Ахмедов красивым ударом в дальний угол.

«Мордовия» – «Крылья Советов» – 1:2

«Мордовия» уже в самом начале матча пропустила довольно курьезный гол от «Крыльев Советов». А ведь самарцы в нынешнем году в официальных матчах еще не забивали. И вот свершилось! Поздравления Ивану Таранову.

Второй гол «Крылья Советов» провели во втором тайме – отличился Корниленко с прострела Молло.

Гол Луценко в конце матча саранский клуб от поражения не спас.

«Зенит» – ЦСКА – 2:0

Бразилец Халк давно должен был получить карточку за чрезмерную активность. Но вместо этого лидер «Зенита» открыл счет в матче. На счету Дзюбы голевая передача.

Свой второй гол Халк забил со штрафного удара. Мяч попал в голову Дзагоеву и отскочил в противоход Акинфееву.

«Локомотив» – «Рубин» – 1:0

Лишь на 85-й минуте «Локомотив» смог дожать соперника. Отличился Петар Шкулетич, замкнувший сильный прострел с фланга.

«Ростов» – «Спартак» – 2:0

«Ростов» открыл счет в игре со «Спартаком» после первого же разыгранного стандарта – подачу Нобоа замкнул Баштуш, и ростовчане повели 1:0. Гол, при этом, был забит из офсайда.

Уже через 10 минут «Спартак» мог сравнять счет, но Лоренцо Мельгарехо с близкого расстояния угодил в штангу, а Зотов промазал по пустым воротам.

Вскоре в пустые ворота не попал и Промес, а ростовчане наказали соперника за неаккуратность: Кристиан Нобоа удвоил преимущество «Ростова» в быстрой ответной атаке. Впрочем, и этот мяч, похоже, также был забит из офсайда (в нем изначально находился Дмитрий Полоз).

«Кубань» – «Амкар» – 1:1

Живенький и в целом равный матч в Краснодаре между «Кубанью» и «Амкаром» обходился без голов 40 минут, пока Евгений Селезнев не заработал пенальти. Пострадавший сам же его и реализовал, причем уж слишком спокойно.

Впрочем, «Амкар» был слишком настойчив во втором тайме и своего добился. На подачу с фланга отреагировал только что вышедший на замену Александр Прудников, он и отправил мяч в сетку ворот «Кубани» ударом головой.

«Терек» – «Анжи» – 3:2

Выступая в ослабленном составе, махачкалинский «Анжи» открыл счет в кавказском дерби. Гол «Тереку» на выезде уже в самом начале матча забил защитник Дарко Лазич.

«Терек» отыгрался через несколько минут, воспользовавшись полной неразберихой в защите «Анжи». Четко в ситуации разобрался Георге Грозав.

Второй гол румынского легионера состоялся в середине первого тайма, и снова мельтешение защитников «Анжи» ни к чему не привело. 2:1.

Впрочем, под конец первого тайма форвард гостей Янник Боли выдержал прессинг Андрея Семенова и отлично исполнил свой момент. 2:2 в первом тайме кавказского дерби.

Во втором тайме хозяева отчаянно пытались вырвать победу, и за три минуты до конца Аблае Мбенгуе четко сыграл на отскоке. 3:2, и «Терек» временно переместился на четвертое место, сравнявшись по очкам с «Локомотивом».

«Урал» – «Уфа» – 1:0

«Урал» на своем поле победил с минимальным счетом «Уфу» и догнал в турнирной таблице «Краснодар». Единственный гол состоялся после очередной кошмарной ошибки защитника гостей Ивана Пауревича, а Спартак Гогниев отличился уже шестой раз в нынешнем сезоне.