«Спартак» избавится от Граната и Кирилла Комбарова. Дайджест событий дня

"Ливерпуль" и "Коринтианс" договорились о трансфере Пато

Нападающий "Коринтианса" Алешандре Пато станет игроком "Ливерпуля" в зимнее трансферное окно. Как информирует Alfredopedulla, между клубами существует договоренность, согласно которой мерсисайдцы заплатят за игрока 15 миллионов евро, не считая бонусов.

Ранее к 26-летнему бразильцу проявляли интерес "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Минувший сезон Пато на правах аренды провел в "Сан-Паулу", сыграв 56 матчей и забив 26 голов.

Фалькао пробудет в лазарете до марта

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао, выступающий на правах аренды в "Челси", пробудет в лазарете до марта. Травма бедра, полученная колумбийцем в декабре прошлого года, оказалась гораздо серьезнее. Ранее предполагалось, что игрок вернется в строй к концу января.

"Фалькао пропустит восемь недель. Мы решили пока не возвращать его из аренды", – заявил вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

Виллаш-Боаш проведет переговоры с "Порту"

Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может возглавить "Порту". Сообщается, что сегодня Виллаш-Боаш прилетит в Португалию, чтобы провести переговоры с руководством "драконов".

Напомним, португальский специалист отказался от продления контракта с сине-бело-голубыми и в конце сезона покинет петербургскую команду. Также отметим, что 38-летний тренер уже возглавлял "Порту", с которым в 2011 году выиграл Лигу Европы.

Нападающий "Уфы" нужен "Краснодару"

"Краснодар" планирует усилить свои ряды нападающим "Уфы" Вячеславом Кротовым. Отмечается, что сложность трансфера заключается в том, что "Спартак", откуда футболист перешел в уфимский клуб, имеет право выкупить своего воспитанника за один миллион евро в течение двух трансферных окон.

В нынешнем сезоне Кротов провел за "Уфу" 11 матчей и забил в них четыре гола.

Кокорин не полетел на сбор с "Динамо"

Нападающий московского "Динамо" Александр Кокорин не полетел на сбор команды в Португалию, сообщает официальная страница москвичей в Twitter. Отмечается, что форвард пройдет обследование в Германии по поводу недавней травмы, а затем присоединится к бело-голубым.

Зимнее трансферное окно. Лаказетт не покинет "Лион"

"Сассуоло" добыл победу над "Интером"

В матче 19-го тура Серии А "Интер" потерпел поражение от "Сассуоло" – 0:1. Единственный гол в самой концовке встречи с пенальти забил Доменико Берарди.

Чемпионат Италии. Серия А. 19-й тур

Интер – Сассуоло – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Берарди, 90 (с пенальти).

"Динамо" может вернуть Граната и Кирилла Комбарова

Защитники "Спартака" Владимир Гранат и Кирилл Комбаров в зимнее трансферное окно могут вернуться в "Динамо". Сообщается, что сейчас клубы ведут переговоры, однако неизвестно, будут ли это полноценные трансферы или аренда.

По данным Transfermarkt, стоимость каждого футболиста составляет 2,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Гранат провел за "Спартак" девять матчей, Комбаров – 13.

Афобе стал игроком "Борнмута"

Нападающий "Вулверхэмптона" Беник Афобе перешел в "Борнмут". Сумма трансфера не разглашается, но по информации источника она составила более 8 миллионов фунтов стерлингов, что делает 22-летнего форварда самым дорогим приобретением в истории "вишен". Молодой англичанин подписал с "Борнмутом" контракт на четыре с половиной года.

Афобе является воспитанником лондонского "Арсенала". В текущем сезоне за "Вулверхэмптон" он в 27 матчах забил десять голов и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в 4,9 миллиона фунтов стерлингов.

"Тоттенхэм" и "Лестер Сити" ждет переигровка

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Лестер Сити" на выезде не сумел удержать победу над "Тоттенхэмом". На последней минуте основного времени нападающий хозяев Гарри Кейн с пенальти сравнял счет во встрече. Победитель пары теперь будет определяться посредством переигровки, которая будет проведена на домашнем поле "Лестера".

Кубок Англии. 1/32 финала

Тоттенхэм – Лестер Сити – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Эриксен, 9; 1:1 – Василевски, 18; 1:2 – Оказаки, 49; 2:2 – Кейн, 89 (с пенальти).

Павлюченко: "С момента подписания контракта ни разу не получал зарплату в "Кубани"

Нападающий "Кубани" Роман Павлюченко объяснил причину своего отсутствия в расположении команды в преддверии первого зимнего тренировочного сбора.

- Есть задолженности по зарплате?

- Конечно. Я еще ни разу не получал денег в "Кубани".

- С первых месяцев контракта?

- Да, поэтому пришлось предпринять такой шаг, чтобы руководство начало выплачивать хоть какие-то деньги. Пока пять месяцев сижу без заработной платы.

- Как руководство "Кубани" реагирует на ваши вопросы?

- Прислали мне письмо, что в течение пяти дней произведут выплату. Прошло уже четыре дня. Жду.

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