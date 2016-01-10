Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Спартак» избавится от Граната и Кирилла Комбарова. Дайджест событий дня

«Спартак» избавится от Граната и Кирилла Комбарова. Дайджест событий дня

 

"Ливерпуль" и "Коринтианс" договорились о трансфере Пато

Нападающий "Коринтианса" Алешандре Пато станет игроком "Ливерпуля" в зимнее трансферное окно. Как информирует Alfredopedulla, между клубами существует договоренность, согласно которой мерсисайдцы заплатят за игрока 15 миллионов евро, не считая бонусов.  

Ранее к 26-летнему бразильцу проявляли интерес "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Минувший сезон Пато на правах аренды провел в "Сан-Паулу", сыграв 56 матчей и забив 26 голов.

Фалькао пробудет в лазарете до марта

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао, выступающий на правах аренды в "Челси", пробудет в лазарете до марта. Травма бедра, полученная колумбийцем в декабре прошлого года, оказалась гораздо серьезнее. Ранее предполагалось, что игрок вернется в строй к концу января.

"Фалькао пропустит восемь недель. Мы решили пока не возвращать его из аренды", – заявил вице-президент "Монако" Вадим Васильев.

Виллаш-Боаш проведет переговоры с "Порту"

Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш может возглавить "Порту". Сообщается, что сегодня Виллаш-Боаш прилетит в Португалию, чтобы провести переговоры с руководством "драконов".

Напомним, португальский специалист отказался от продления контракта с сине-бело-голубыми и в конце сезона покинет петербургскую команду. Также отметим, что 38-летний тренер уже возглавлял "Порту", с которым в 2011 году выиграл Лигу Европы.  

Нападающий "Уфы" нужен "Краснодару"

"Краснодар" планирует усилить свои ряды нападающим "Уфы" Вячеславом Кротовым. Отмечается, что сложность трансфера заключается в том, что "Спартак", откуда футболист перешел в уфимский клуб, имеет право выкупить своего воспитанника за один миллион евро в течение двух трансферных окон. 

В нынешнем сезоне Кротов провел за "Уфу" 11 матчей и забил в них четыре гола.

Кокорин не полетел на сбор с "Динамо"

Нападающий московского "Динамо" Александр Кокорин не полетел на сбор команды в Португалию, сообщает официальная страница москвичей в Twitter. Отмечается, что форвард пройдет обследование в Германии по поводу недавней травмы, а затем присоединится к бело-голубым. 

Зимнее трансферное окно. Лаказетт не покинет "Лион"

"Сассуоло" добыл победу над "Интером"

В матче 19-го тура Серии А "Интер" потерпел поражение от "Сассуоло" – 0:1. Единственный гол в самой концовке встречи с пенальти забил Доменико Берарди.

Чемпионат Италии. Серия А. 19-й тур

Интер – Сассуоло – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Берарди, 90 (с пенальти).

"Динамо" может вернуть Граната и Кирилла Комбарова

Защитники "Спартака" Владимир Гранат и Кирилл Комбаров в зимнее трансферное окно могут вернуться в "Динамо". Сообщается, что сейчас клубы ведут переговоры, однако неизвестно, будут ли это полноценные трансферы или аренда.  

По данным Transfermarkt, стоимость каждого футболиста составляет 2,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне Гранат провел за "Спартак" девять матчей, Комбаров – 13.

Афобе стал игроком "Борнмута"

Нападающий "Вулверхэмптона" Беник Афобе перешел в "Борнмут". Сумма трансфера не разглашается, но по информации источника она составила более 8 миллионов фунтов стерлингов, что делает 22-летнего форварда самым дорогим приобретением в истории "вишен". Молодой англичанин подписал с "Борнмутом" контракт на четыре с половиной года.

Афобе является воспитанником лондонского "Арсенала". В текущем сезоне за "Вулверхэмптон" он в 27 матчах забил десять голов и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в 4,9 миллиона фунтов стерлингов.

"Тоттенхэм" и "Лестер Сити" ждет переигровка

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Лестер Сити" на выезде не сумел удержать победу над "Тоттенхэмом". На последней минуте основного времени нападающий хозяев Гарри Кейн с пенальти сравнял счет во встрече. Победитель пары теперь будет определяться посредством переигровки, которая будет проведена на домашнем поле "Лестера".

Кубок Англии. 1/32 финала

Тоттенхэм – Лестер Сити – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Эриксен, 9; 1:1 – Василевски, 18; 1:2 – Оказаки, 49; 2:2 – Кейн, 89 (с пенальти).

Павлюченко: "С момента подписания контракта ни разу не получал зарплату в "Кубани"

Нападающий "Кубани" Роман Павлюченко объяснил причину своего отсутствия в расположении команды в преддверии первого зимнего тренировочного сбора.

- Есть задолженности по зарплате?

- Конечно. Я еще ни разу не получал денег в "Кубани".

 - С первых месяцев контракта?

- Да, поэтому пришлось предпринять такой шаг, чтобы руководство начало выплачивать хоть какие-то деньги. Пока пять месяцев сижу без заработной платы.

- Как руководство "Кубани" реагирует на ваши вопросы?

- Прислали мне письмо, что в течение пяти дней произведут выплату. Прошло уже четыре дня. Жду.

10 матчей прошедшего года, которые разбудят вас после праздников

Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Интер Порту Павлюченко Роман Комбаров Дмитрий Гранат Владимир Кокорин Александр Фалькао Радамель Афобе Беник Кротов Вячеслав Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sir_Alex
1452483688
Фалькао закончился как футболист. А жаль.
Ответить
REDWHITE_
1452492149
Полузащитник «Дженоа» Тино Коста, права на которого принадлежат «Спартаку», может продолжить карьеру в «Фиорентине». Как сообщает Sky Sport Italia, 31-летний аргентинец близок к тому, чтобы прервать полуторагодичную аренду в «Дженоа» и перейти в клуб из Флоренции. Отмечается, что «Фиорентина» рассматривает Косту как замену Милану Баделю, который в субботу получил травму задней поверхности бедра в матче серии А с «Лацио» (1:3).
Ответить
Главные новости
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
Вчера, 21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
15
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+