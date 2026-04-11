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  • «Крылья Советов» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Крылья Советов» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 12:50
Крылья Советов
11.04.2026, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Ахмат
5' А. Рахманович 70' Н. Чернов
10' Г. Мелкадзе 40' Э. Касинтура (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
26
Химми Марин
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Сергей Булатов
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
37
Папа Амади Гадио
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
7
Михайло Баньяц
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Артем Шуманский
ЦФ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
27
Ахмед Давлитгереев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
9
Брайан Мансилья
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Песьяков
2
Печенин
47
Божин
23
Чернов
22
Костанца
8
Витюгов
6
Бабкин
19
Олейников
11
Рахманович
15
Рассказов
26
Марин
4-2-2-2
1
Ульянов
82
Хлусевич
5
Цаке
22
Заре
8
Богосавац
37
Гадио
7
Садулаев
17
Касинтура
19
Пряхин
20
Самородов
77
Мелкадзе
6
Бабкин
7
Баньяц
7
Баньяц
6
Бабкин
26
Марин
77
Ахметов
77
Ахметов
26
Марин
19
Олейников
8
Хубулов
8
Хубулов
19
Олейников
8
Витюгов
8
Шуманский
8
Шуманский
8
Витюгов
11
Рахманович
91
Игнатенко
91
Игнатенко
11
Рахманович
7
Садулаев
4
Ибишев
4
Ибишев
7
Садулаев
37
Гадио
23
Кенжебек
23
Кенжебек
37
Гадио
20
Самородов
9
Мансилья
9
Мансилья
20
Самородов
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Крылья Советов
Ахмат
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
Главный тренер
Сергей Булатов
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
27
Ахмед Давлитгереев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
27
Ахмед Давлитгереев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Булатов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Крылья Советов
Точно не сыграют
Вадим Раков
ЦФ
Алексей Сутормин
ПЗ
Ахмат
Точно не сыграют
Исмаэл
ЦП
Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
3
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
0
Угловые удары
11
4
Нарушения
12
18
Офсайды
2
0
Количество передач
482
311
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Ахмата», 24-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов»«Ахмат»

«Крылья Советов» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Крылья Советов
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