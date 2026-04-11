11.04.2026, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
3-2-1-3-1
30
Песьяков
2
Печенин
47
Божин
23
Чернов
22
Костанца
8
Витюгов
6
Бабкин
19
Олейников
11
Рахманович
15
Рассказов
26
Марин
4-2-2-2
1
Ульянов
82
Хлусевич
5
Цаке
22
Заре
8
Богосавац
37
Гадио
7
Садулаев
17
Касинтура
19
Пряхин
20
Самородов
77
Мелкадзе
6
Бабкин
7
Баньяц
7
Баньяц
6
Бабкин
26
Марин
77
Ахметов
77
Ахметов
26
Марин
19
Олейников
8
Хубулов
8
Хубулов
19
Олейников
8
Витюгов
8
Шуманский
8
Шуманский
8
Витюгов
11
Рахманович
91
Игнатенко
91
Игнатенко
11
Рахманович
7
Садулаев
4
Ибишев
4
Ибишев
7
Садулаев
37
Гадио
23
Кенжебек
23
Кенжебек
37
Гадио
20
Самородов
9
Мансилья
9
Мансилья
20
Самородов
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Крылья Советов
Ахмат
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
Главный тренер
Сергей Булатов
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
27
Ахмед Давлитгереев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
27
Ахмед Давлитгереев
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Булатов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Крылья Советов
Точно не сыграют
Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
3
3
Всего ударов по воротам
9
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
1
0
Угловые удары
11
4
Нарушения
12
18
Офсайды
2
0
Количество передач
482
311
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Ахмата», 24-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»