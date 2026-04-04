04.04.2026, суббота, 19:45
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-5-1
1
Ульянов
8
Богосавац
90
Н'Донг
5
Цаке
81
Сидоров
17
Касинтура
7
Садулаев
11
Исмаэл
42
Келиано
9
Мансилья
77
Мелкадзе
4-5-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
3
Тормена
4
Коста
15
Оласа
6
Ленини
17
Пальцев
10
Сперцян
11
Батчи
88
Кривцов
9
Кордоба
7
Садулаев
37
Гадио
37
Гадио
7
Садулаев
9
Мансилья
20
Самородов
20
Самородов
9
Мансилья
5
Цаке
22
Заре
22
Заре
5
Цаке
10
Сперцян
53
Черников
53
Черников
10
Сперцян
17
Пальцев
90
Кобнан
90
Кобнан
17
Пальцев
11
Батчи
23
Боселли
23
Боселли
11
Батчи
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
Главный тренер
Станислав Черчесов
16
Александр Корякин
ВР
5
Жубал
ЦЗ
59
Артем Хмарин
ЛЗ
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
5
Жубал
ЦЗ
59
Артем Хмарин
ЛЗ
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ахмат
Точно не сыграют
Краснодар
Точно не сыграют
Статистика матча Ахмат - Краснодар
1
1
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
13
Офсайды
2
4
Количество передач
296
409
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Краснодара», 23-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»