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  • «Ахмат» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Ахмат» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 18:35
Ахмат
04.04.2026, суббота, 19:45
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Краснодар
86' Д. Кордоба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
81
Максим Сидоров
ПЗ
9
Брайан Мансилья
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
42
Мануэль Келиано
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ЦП
88
Никита Кривцов
ЦП
17
Валентин Пальцев
ЦП
10
Эдуард Сперцян
ЦП
11
Жоау Батчи
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ахмат
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
37
Папа Амади Гадио
ЦП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
20
Максим Самородов
ЦФ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
Краснодар
53
Александр Черников
ОП
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
23
Хуан Боселли
ПВ
16
Александр Корякин
ВР
5
Жубал
ЦЗ
59
Артем Хмарин
ЛЗ
27
Ефим Буркин
АП
4-5-1
1
Ульянов
8
Богосавац
90
Н'Донг
5
Цаке
81
Сидоров
17
Касинтура
7
Садулаев
11
Исмаэл
42
Келиано
9
Мансилья
77
Мелкадзе
4-5-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
3
Тормена
4
Коста
15
Оласа
6
Ленини
17
Пальцев
10
Сперцян
11
Батчи
88
Кривцов
9
Кордоба
7
Садулаев
37
Гадио
37
Гадио
7
Садулаев
9
Мансилья
20
Самородов
20
Самородов
9
Мансилья
5
Цаке
22
Заре
22
Заре
5
Цаке
10
Сперцян
53
Черников
53
Черников
10
Сперцян
17
Пальцев
90
Кобнан
90
Кобнан
17
Пальцев
11
Батчи
23
Боселли
23
Боселли
11
Батчи
Остались в запасе
Ахмат
Краснодар
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
Главный тренер
Станислав Черчесов
16
Александр Корякин
ВР
5
Жубал
ЦЗ
59
Артем Хмарин
ЛЗ
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
5
Жубал
ЦЗ
59
Артем Хмарин
ЛЗ
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Мурад Мусаев
Ахмат
Точно не сыграют
Сергей Пряхин
ПВ
Краснодар
Точно не сыграют
Дуглас Аугусто
ЦП
Александр Кокшаров
ЦФ
Сергей Петров
ПЗ
Виталий Стежко
ЦЗ
Статистика матча Ахмат - Краснодар
1
1
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
13
Офсайды
2
4
Количество передач
296
409
Сейвы
1
1
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против «Краснодара», 23-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – «Краснодар»

«Ахмат» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ахмат
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