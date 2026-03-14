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  • «Балтика» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Балтика» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 19:20
1
Балтика
14.03.2026, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА
63' Б. Хиль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
10
Илья Петров
ЦП
11
Николай Титков
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
15
Тентон Йенне
ЛВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Балтика
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
69
Ираклий Манелов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
18
Данила Козлов
АП
7
Матеус Алвес
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
3-2-3-1-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
77
Чивич
22
Бевеев
10
Петров
11
Титков
73
Петров
15
Йенне
91
Хиль
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Виктор
2
Рейс
22
Гайич
6
Баринов
3
Круговой
31
Кисляк
10
Обляков
17
Глебов
11
Мусаев
77
Чивич
68
Рядно
68
Рядно
77
Чивич
Мендель
25
Филин
25
Филин
Мендель
11
Титков
21
Андерсон
21
Андерсон
11
Титков
10
Петров
8
Мендель
8
Мендель
10
Петров
15
Йенне
69
Манелов
69
Манелов
15
Йенне
2
Рейс
79
Данилов
79
Данилов
2
Рейс
17
Глебов
18
Козлов
18
Козлов
17
Глебов
3
Круговой
20
Попович
20
Попович
3
Круговой
6
Баринов
37
Кармо
37
Кармо
6
Баринов
11
Мусаев
97
Воронов
97
Воронов
11
Мусаев
Остались в запасе
Балтика
ЦСКА
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
49
Владислав Тороп
ВР
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
7
Матеус Алвес
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
7
Матеус Алвес
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Фабио Челестини
Балтика
Точно не сыграют
Иван Беликов
ОП
ЦСКА
Точно не сыграют
Лусиано Гонду
ЦФ
Статистика матча Балтика - ЦСКА
4
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
ВАР
1
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
23
10
Количество передач
267
444
Сейвы
4
5
Точность передач %
57
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против ЦСКА, 21-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – ЦСКА

«Балтика» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика
Комментарии (1)
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опус 2
1773516811
Талалаев больной на всю голову !
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