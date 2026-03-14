14.03.2026, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
3-2-3-1-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
4
Гассама
77
Чивич
22
Бевеев
10
Петров
11
Титков
73
Петров
15
Йенне
91
Хиль
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Виктор
2
Рейс
22
Гайич
6
Баринов
3
Круговой
31
Кисляк
10
Обляков
17
Глебов
11
Мусаев
77
Чивич
68
Рядно
68
Рядно
77
Чивич
Мендель
25
Филин
25
Филин
Мендель
11
Титков
21
Андерсон
21
Андерсон
11
Титков
10
Петров
8
Мендель
8
Мендель
10
Петров
15
Йенне
69
Манелов
69
Манелов
15
Йенне
2
Рейс
79
Данилов
79
Данилов
2
Рейс
17
Глебов
18
Козлов
18
Козлов
17
Глебов
3
Круговой
20
Попович
20
Попович
3
Круговой
6
Баринов
37
Кармо
37
Кармо
6
Баринов
11
Мусаев
97
Воронов
97
Воронов
11
Мусаев
Остались в запасе
Балтика
ЦСКА
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
49
Владислав Тороп
ВР
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
7
Матеус Алвес
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
1
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
7
Матеус Алвес
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Фабио Челестини
Балтика
Точно не сыграют
ЦСКА
Точно не сыграют
Статистика матча Балтика - ЦСКА
4
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
ВАР
1
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
23
10
Количество передач
267
444
Сейвы
4
5
Точность передач %
57
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против ЦСКА, 21-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»