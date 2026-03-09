09.03.2026, понедельник, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Локомотив
Локомотив
4-1-1-2-2
1
Митрюшкин
85
Морозов
3
Монтес
3
Фассон
24
Ненахов
93
Карпукас
25
Пруцев
7
Бакаев
10
Батраков
10
Воробьев
27
Комличенко
4-1-1-2-2
1
Ульянов
8
Богосавац
90
Н'Донг
5
Цаке
81
Сидоров
42
Келиано
7
Садулаев
17
Касинтура
19
Пряхин
77
Мелкадзе
20
Самородов
3
Монтес
5
Ньямси
5
Ньямси
3
Монтес
24
Ненахов
45
Сильянов
45
Сильянов
24
Ненахов
93
Карпукас
32
Вера
32
Вера
93
Карпукас
7
Садулаев
23
Абдулкадыров
23
Абдулкадыров
7
Садулаев
81
Сидоров
82
Хлусевич
82
Хлусевич
81
Сидоров
20
Самородов
23
Кенжебек
23
Кенжебек
20
Самородов
19
Пряхин
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
19
Пряхин
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
74
Даниил Чевардин
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Папа Амади Гадио
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
74
Даниил Чевардин
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Папа Амади Гадио
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Локомотив
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Локомотив - Ахмат
2
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
24
11
Офсайды
4
1
Количество передач
386
267
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
65
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ахмата», 20-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Ахмат»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»