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  • «Локомотив» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

«Локомотив» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

9 марта, 15:20
Локомотив
09.03.2026, понедельник, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Ахмат
45+2' Л. Фассон 48' Д. Пруцев
24' Г. Мелкадзе 26' М. Самородов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
10
Алексей Батраков
АП
7
Зелимхан Бакаев
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
81
Максим Сидоров
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
42
Мануэль Келиано
ОП
7
Лечи Садулаев
ЦП
19
Сергей Пряхин
ПВ
17
Эгаш Касинтура
ПВ
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
74
Даниил Чевардин
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
32
Лукас Вера
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
37
Папа Амади Гадио
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Митрюшкин
85
Морозов
3
Монтес
3
Фассон
24
Ненахов
93
Карпукас
25
Пруцев
7
Бакаев
10
Батраков
10
Воробьев
27
Комличенко
4-1-1-2-2
1
Ульянов
8
Богосавац
90
Н'Донг
5
Цаке
81
Сидоров
42
Келиано
7
Садулаев
17
Касинтура
19
Пряхин
77
Мелкадзе
20
Самородов
3
Монтес
5
Ньямси
5
Ньямси
3
Монтес
24
Ненахов
45
Сильянов
45
Сильянов
24
Ненахов
93
Карпукас
32
Вера
32
Вера
93
Карпукас
7
Садулаев
23
Абдулкадыров
23
Абдулкадыров
7
Садулаев
81
Сидоров
82
Хлусевич
82
Хлусевич
81
Сидоров
20
Самородов
23
Кенжебек
23
Кенжебек
20
Самородов
19
Пряхин
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
19
Пряхин
Остались в запасе
Локомотив
Ахмат
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
74
Даниил Чевардин
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Папа Амади Гадио
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
74
Даниил Чевардин
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
72
Яхья Магомедов
ВР
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
22
Мохаммадмехди Заре
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
37
Папа Амади Гадио
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Станислав Черчесов
Локомотив
Точно не сыграют
Александр Руденко
ЛВ
Под вопросом
Сергей Пиняев
ЛВ
Ахмат
Точно не сыграют
Исмаэл
ЦП
Статистика матча Локомотив - Ахмат
2
1
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
24
11
Офсайды
4
1
Количество передач
386
267
Сейвы
1
2
Точность передач %
77
65
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» против «Ахмата», 20-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив»«Ахмат»

«Локомотив» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ахмат Локомотив
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