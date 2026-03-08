08.03.2026, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Рубин
Рубин
3-4-1-1-1
38
Ставер
3
Мальдонадо
2
Тесленко
5
Вуячич
12
Арройо
22
Ходжа
14
Сааведра
71
Рожков
23
Безруков
11
Грипши
10
Сиве
4-1-1-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
3
Тормена
4
Коста
15
Оласа
53
Черников
8
Аугусто
11
Батчи
10
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
71
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
71
Рожков
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
23
Безруков
14
Кузяев
14
Кузяев
23
Безруков
11
Грипши
44
Кузнецов
44
Кузнецов
11
Грипши
10
Сиве
59
Моторин
59
Моторин
10
Сиве
20
Гонсалес
17
Пальцев
17
Пальцев
20
Гонсалес
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
53
Черников
88
Кривцов
88
Кривцов
53
Черников
11
Батчи
23
Боселли
23
Боселли
11
Батчи
27
Са
29
Гусейнов
29
Гусейнов
27
Са
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Франк Артига
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Мурад Мусаев
Рубин
Точно не сыграют
Краснодар
Точно не сыграют
Статистика матча Рубин - Краснодар
3
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
2
Нарушения
17
21
Офсайды
1
4
Количество передач
347
581
Сейвы
2
2
Точность передач %
63
76
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Краснодара», 20-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»