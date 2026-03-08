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  • «Рубин» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

«Рубин» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

8 марта, 15:50
Рубин
08.03.2026, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Краснодар
24' Н. Грипши 73' К. Нижегородов
90+3' Д. Кордоба
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
11
Назми Грипши
АП
10
Жак Сиве
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
53
Александр Черников
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
10
Эдуард Сперцян
АП
27
Виктор Са
ЛВ
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Рубин
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
12
Энри Мукба
ПВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Краснодар
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
88
Никита Кривцов
АП
27
Ефим Буркин
АП
23
Хуан Боселли
ПВ
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
3-4-1-1-1
38
Ставер
3
Мальдонадо
2
Тесленко
5
Вуячич
12
Арройо
22
Ходжа
14
Сааведра
71
Рожков
23
Безруков
11
Грипши
10
Сиве
4-1-1-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
3
Тормена
4
Коста
15
Оласа
53
Черников
8
Аугусто
11
Батчи
10
Сперцян
27
Са
9
Кордоба
71
Рожков
4
Нижегородов
4
Нижегородов
71
Рожков
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
23
Безруков
14
Кузяев
14
Кузяев
23
Безруков
11
Грипши
44
Кузнецов
44
Кузнецов
11
Грипши
10
Сиве
59
Моторин
59
Моторин
10
Сиве
20
Гонсалес
17
Пальцев
17
Пальцев
20
Гонсалес
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
53
Черников
88
Кривцов
88
Кривцов
53
Черников
11
Батчи
23
Боселли
23
Боселли
11
Батчи
27
Са
29
Гусейнов
29
Гусейнов
27
Са
Остались в запасе
Рубин
Краснодар
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
Главный тренер
Франк Артига
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Алексей Кеняйкин
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
98
Никита Лобов
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
5
Жубал
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Мурад Мусаев
Рубин
Точно не сыграют
Угочукву Иву
ОП
Богдан Йочич
АП
Антон Швец
ЦП
Краснодар
Точно не сыграют
Сергей Петров
ПЗ
Статистика матча Рубин - Краснодар
3
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
2
Нарушения
17
21
Офсайды
1
4
Количество передач
347
581
Сейвы
2
2
Точность передач %
63
76
Удары мимо ворот
0
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Рубин» против «Краснодара», 20-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин»«Краснодар»

«Рубин» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин
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