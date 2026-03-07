07.03.2026, суббота, 16:45
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ростов
Ростов
4-1-3-2
1
Ятимов
4
Мелехин
3
Сако
22
Семенчук
67
Игнатов
8
Миронов
7
Роналдо
10
Комаров
9
Мохеби
69
Голенков
99
Сулейманов
3-3-3-1
39
Бориско
25
Андраде
4
Гассама
2
Варатынов
22
Бевеев
26
Беликов
68
Рядно
10
Петров
11
Титков
73
Петров
91
Хиль
4
Мелехин
27
Прохин
27
Прохин
4
Мелехин
69
Голенков
18
Кучаев
18
Кучаев
69
Голенков
10
Комаров
91
Шамонин
91
Шамонин
10
Комаров
26
Беликов
25
Филин
25
Филин
26
Беликов
Манелов
14
Ковач
14
Ковач
Манелов
73
Петров
17
Ковалев
17
Ковалев
73
Петров
91
Хиль
15
Йенне
15
Йенне
91
Хиль
11
Титков
69
Манелов
69
Манелов
11
Титков
Остались в запасе
Ростов
Балтика
13
Хидает Ханкич
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ростов
Точно не сыграют
Балтика
Точно не сыграют
Статистика матча Ростов - Балтика
4
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
ВАР
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
9
18
Офсайды
1
3
Количество передач
376
387
Сейвы
3
3
Точность передач %
61
65
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Балтики», 20-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 16:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»