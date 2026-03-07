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  • «Ростов» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Ростов» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 15:35
Ростов
07.03.2026, суббота, 16:45
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
90+3' Роналдо
40' Б. Хиль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
67
Герман Игнатов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
7
Роналдо
ПВ
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
26
Иван Беликов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
11
Николай Титков
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
18
Константин Кучаев
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
15
Тентон Йенне
ЛВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
4
Мелехин
3
Сако
22
Семенчук
67
Игнатов
8
Миронов
7
Роналдо
10
Комаров
9
Мохеби
69
Голенков
99
Сулейманов
3-3-3-1
39
Бориско
25
Андраде
4
Гассама
2
Варатынов
22
Бевеев
26
Беликов
68
Рядно
10
Петров
11
Титков
73
Петров
91
Хиль
4
Мелехин
27
Прохин
27
Прохин
4
Мелехин
69
Голенков
18
Кучаев
18
Кучаев
69
Голенков
10
Комаров
91
Шамонин
91
Шамонин
10
Комаров
26
Беликов
25
Филин
25
Филин
26
Беликов
Манелов
14
Ковач
14
Ковач
Манелов
73
Петров
17
Ковалев
17
Ковалев
73
Петров
91
Хиль
15
Йенне
15
Йенне
91
Хиль
11
Титков
69
Манелов
69
Манелов
11
Титков
Остались в запасе
Ростов
Балтика
13
Хидает Ханкич
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
Главный тренер
Джонатан Альба
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
59
Никита Бабакин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
34
Эяд Эль-Аскалани
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Ибрагим Аджаса
ЛВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Егор Любаков
ВР
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ростов
Точно не сыграют
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
Кирилл Щетинин
АП
Илья Вахания
ПЗ
Балтика
Точно не сыграют
Андрей Мендель
ОП
Статистика матча Ростов - Балтика
4
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
ВАР
1
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
9
18
Офсайды
1
3
Количество передач
376
387
Сейвы
3
3
Точность передач %
61
65
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» против «Балтики», 20-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 16:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Балтика»

«Ростов» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Ростов
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