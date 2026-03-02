02.03.2026, понедельник, 15:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Составы команд
Сочи
4-2-3-1
35
Дегтев
28
Магаль
3
Солдатенков
33
Алвес
82
Волков
20
Васильев
14
Кравцов
7
Зиньковский
8
Игнатов
45
Камано
10
Крамарич
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
3
Ву
4
Джику
47
Зобнин
18
Умяров
83
Фернандеш
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
7
Зиньковский
16
Мухин
16
Мухин
7
Зиньковский
20
Васильев
19
Коваленко
19
Коваленко
20
Васильев
8
Игнатов
29
Ежов
29
Ежов
8
Игнатов
14
Кравцов
23
Сантос
23
Сантос
14
Кравцов
45
Камано
98
Ильин
98
Ильин
45
Камано
5
Барко
2
Рябчук
2
Рябчук
5
Барко
10
Маркиньос
68
Литвинов
68
Литвинов
10
Маркиньос
83
Фернандеш
35
Мартинс
35
Мартинс
83
Фернандеш
97
Денисов
17
Саусь
17
Саусь
97
Денисов
9
Угальде
11
Гарсия
11
Гарсия
9
Угальде
Остались в запасе
Сочи
Спартак
99
Юрий Дюпин
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
18
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
44
Руслан Пичиенко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
24
Никита Массалыга
ПВ
77
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Статистика матча Сочи - Спартак
5
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
ВАР
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
15
9
Офсайды
2
3
Количество передач
317
502
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Спартака», 19-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»