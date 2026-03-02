Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Сочи» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

«Сочи» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

2 марта, 13:14
Сочи
02.03.2026, понедельник, 15:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Спартак
61' А. Солдатенков 90+10' В. Ильин (П)
22' Э. Барко (П) 79' Маркиньос 90+2' П. Солари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
33
Марсело Алвес
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Дмитрий Васильев
ОП
14
Кирилл Кравцов
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
10
Мартин Крамарич
ЛВ
45
Франсуа Камано
ЛВ
7
Антон Зиньковский
ЛВ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
47
Роман Зобнин
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
10
Маркиньос
ЛВ
7
Пабло Солари
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Сочи
99
Юрий Дюпин
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Александр Коваленко
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
29
Роман Ежов
ПВ
23
Густаво Сантос
ЛФ
9
Захар Федоров
ЦФ
18
Артём Корнеев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Спартак
44
Руслан Пичиенко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
17
Владислав Саусь
АП
24
Никита Массалыга
ПВ
77
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
4-2-3-1
35
Дегтев
28
Магаль
3
Солдатенков
33
Алвес
82
Волков
20
Васильев
14
Кравцов
7
Зиньковский
8
Игнатов
45
Камано
10
Крамарич
4-1-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
3
Ву
4
Джику
47
Зобнин
18
Умяров
83
Фернандеш
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
9
Угальде
7
Зиньковский
16
Мухин
16
Мухин
7
Зиньковский
20
Васильев
19
Коваленко
19
Коваленко
20
Васильев
8
Игнатов
29
Ежов
29
Ежов
8
Игнатов
14
Кравцов
23
Сантос
23
Сантос
14
Кравцов
45
Камано
98
Ильин
98
Ильин
45
Камано
5
Барко
2
Рябчук
2
Рябчук
5
Барко
10
Маркиньос
68
Литвинов
68
Литвинов
10
Маркиньос
83
Фернандеш
35
Мартинс
35
Мартинс
83
Фернандеш
97
Денисов
17
Саусь
17
Саусь
97
Денисов
9
Угальде
11
Гарсия
11
Гарсия
9
Угальде
Остались в запасе
Сочи
Спартак
99
Юрий Дюпин
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
18
Артём Корнеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
44
Руслан Пичиенко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
24
Никита Массалыга
ПВ
77
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
59
Руслан Барт
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
18
Артём Корнеев
ЦФ
Остались в запасе
44
Руслан Пичиенко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
24
Никита Массалыга
ПВ
77
Тео Бонгонда
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Спартак
Точно не сыграют
Срджан Бабич
ЦЗ
Статистика матча Сочи - Спартак
5
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
ВАР
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
15
9
Офсайды
2
3
Количество передач
317
502
Сейвы
2
2
Точность передач %
75
87
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Спартака», 19-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи»«Спартак»

«Сочи» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи
