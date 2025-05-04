04.05.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ахмат
Ахмат
4-4-2
88
Шелия
8
Богосавац
4
Ибишев
2
Жиров
95
Адамов
11
Исмаэл
14
Талаль
7
Садулаев
18
Камилов
77
Мелкадзе
20
Самородов
4-1-3-2
35
Акинфеев
12
Келлвен
23
Абдулкадыров
4
Роша
3
Круговой
31
Кисляк
11
Файзуллаев
10
Обляков
10
Жемалетдинов
22
Койта
11
Мусаев
14
Талаль
24
Диванович
24
Диванович
14
Талаль
18
Камилов
28
Зорин
28
Зорин
18
Камилов
20
Самородов
7
Бериша
7
Бериша
20
Самородов
77
Мелкадзе
9
Руис Диас
9
Руис Диас
77
Мелкадзе
22
Койта
8
Бистрович
8
Бистрович
22
Койта
10
Жемалетдинов
17
Глебов
17
Глебов
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
66
Даниил Турищев
ЦП
16
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
66
Даниил Турищев
ЦП
16
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
1
4
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
7
Нарушения
14
16
Офсайды
2
0
Количество передач
249
472
Сейвы
5
3
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против ЦСКА, 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»