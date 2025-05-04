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  • «Ахмат» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Ахмат» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 15:20
Ахмат
04.05.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
33' М. Самородов
9' С. Койта
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Исмаэл
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
14
Амин Талаль
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
20
Максим Самородов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
31
Матвей Кисляк
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
22
Секу Койта
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
66
Даниил Турищев
ЦП
16
Мауро Луна Диале
АП
28
Даниил Зорин
АП
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
9
Родриго Руис Диас
ЦФ
ЦСКА
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
9
Алеррандро
ЦФ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
4-4-2
88
Шелия
8
Богосавац
4
Ибишев
2
Жиров
95
Адамов
11
Исмаэл
14
Талаль
7
Садулаев
18
Камилов
77
Мелкадзе
20
Самородов
4-1-3-2
35
Акинфеев
12
Келлвен
23
Абдулкадыров
4
Роша
3
Круговой
31
Кисляк
11
Файзуллаев
10
Обляков
10
Жемалетдинов
22
Койта
11
Мусаев
14
Талаль
24
Диванович
24
Диванович
14
Талаль
18
Камилов
28
Зорин
28
Зорин
18
Камилов
20
Самородов
7
Бериша
7
Бериша
20
Самородов
77
Мелкадзе
9
Руис Диас
9
Руис Диас
77
Мелкадзе
22
Койта
8
Бистрович
8
Бистрович
22
Койта
10
Жемалетдинов
17
Глебов
17
Глебов
10
Жемалетдинов
11
Мусаев
23
Гуарирапа
23
Гуарирапа
11
Мусаев
Остались в запасе
Ахмат
ЦСКА
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
66
Даниил Турищев
ЦП
16
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
1
Вадим Ульянов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
11
Магомед Якуев
ОП
66
Даниил Турищев
ЦП
16
Мауро Луна Диале
АП
59
Евгений Харин
ЛВ
Остались в запасе
85
Егор Бесаев
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
9
Алеррандро
ЦФ
8
Артем Шуманский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Ахмат - ЦСКА
1
4
Всего ударов по воротам
16
15
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
7
Нарушения
14
16
Офсайды
2
0
Количество передач
249
472
Сейвы
5
3
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
7
5
Удары из пределов штрафной
9
11
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ахмат» против ЦСКА, 27-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ахмат» – ЦСКА

«Ахмат» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат
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