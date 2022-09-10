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19.10.2016 21:25Хет-трики Месси и Озила, 6 голов «Арсенала», мяч Карраско «Ростову» и другие события 3-го тура ЛЧ (ВИДЕО)Сегодня прошли восемь игр Лиги чемпионов: «Ростов» проиграл «Атлетико», свои встречи провели «Бавария», «Арсенал», «ПСЖ» и «Наполи», а в центральном матче дня «Барселона» укатала «Ман Сити». Любуйтесь всеми голами дня, красоты хватало.9
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28.09.2016 21:30«Ростов» и «ПСВ» сыграли вничью, Джанаев вытащил пенальти, в Шотландии забито 6 мячей. Все голы 2-го тура ЛЧ (ВИДЕО)«Наполи» и «Бенфика» настреляли шесть мячей на двоих, «Барселона» и «ПСЖ» добыли трудные победы, Куарежма забил супергол киевскому «Динамо». «Бомбардир» показывает все мячи среды в Лиге чемпионов.10
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10.05.2016 16:00Тобиас Швайнштайгер дорос лишь до второй команды «Баварии». Аарон Лескотт закончил тем, что стал делать одежду. Антонио Доннарумма бесславно ушел из «Милана». Александр Плеханов рассказывает о старших братьях-неудачниках игроков, ставших звездами.5