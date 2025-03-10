Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике по ходу матча «Факел» – «Зенит»

Защитник «Факела» Сергей Божин изобразил пинок за спиной у вингера «Зенита» Луиса Энрике по ходу домашнего матча 20-го тура РПЛ. После этого эпизода хавбек гостей Вендел что-то высказал россиянину. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», футболист воронежцев может быть дисквалифицирован за свои жесты в этом эпизоде.
- По данным «Спорт-Экспресса», на 65-й минуте матча после подачи углового «Зенитом» в штрафной боролись Божин и форвард «Зенита» Лусиано Гонду. Нападающий оказался на газоне. В момент, когда вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру, предположительно, Божин сказал «макака», повернувшись лицом к Гонду.
- На 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) судьи удалили полузащитника гостей Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
- Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
- По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»