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  • Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике по ходу матча «Факел» – «Зенит»

Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике по ходу матча «Факел» – «Зенит»

Сегодня, 10:20
10

Защитник «Факела» Сергей Божин изобразил пинок за спиной у вингера «Зенита» Луиса Энрике по ходу домашнего матча 20-го тура РПЛ. После этого эпизода хавбек гостей Вендел что-то высказал россиянину. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», футболист воронежцев может быть дисквалифицирован за свои жесты в этом эпизоде.

  • По данным «Спорт-Экспресса», на 65-й минуте матча после подачи углового «Зенитом» в штрафной боролись Божин и форвард «Зенита» Лусиано Гонду. Нападающий оказался на газоне. В момент, когда вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру, предположительно, Божин сказал «макака», повернувшись лицом к Гонду.
  • На 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ «Факел»«Зенит» (0:2) судьи удалили полузащитника гостей Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
  • Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
  • По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Божин Сергей Вендел
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Комментарии (10)
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andr2112
1741591700
Божин и "божится" - это звучит смешно)
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ilich55
1741592396
Будет говорить, что ногу свело.....
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russkiisergei
1741592562
смишно!!! теперь ждём! сейчас ещё будут говорить, что виноват комментатор. позорники как всегда в своём стиле, кабинетные делишки начались!!!
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ivany4
1741594397
Кому как, но на пинок как-то не совсем похоже. Больше похоже на разминку сустава паха. Уж если с чем то и сравнивать, то вероятно со знаменитым жестом соболя. Правда менее откровенным и явным, поскольку только одна рука в области паха.))
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biber.ru
1741595496
Брошены все силы, чтобы не наказать за недостойное поведение, а оправдать его.
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Vratarь
1741595521
За насмешливые ассоциации фамилии игрока (Божин - божится) телеграм-канал "Мутко против" должен быть заблокирован на месяц.
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Борис34684
1741595632
Бомбардир зачем выкладываешь всякую хрень, где нет ни доказательств ни че го. Зачем подлизывать газпрему, премию не дадут. Пока одна шняга.
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