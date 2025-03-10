Божин изобразил пинок за спиной у Луиса Энрике по ходу матча «Факел» – «Зенит»

Защитник «Факела» Сергей Божин изобразил пинок за спиной у вингера «Зенита» Луиса Энрике по ходу домашнего матча 20-го тура РПЛ. После этого эпизода хавбек гостей Вендел что-то высказал россиянину. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», футболист воронежцев может быть дисквалифицирован за свои жесты в этом эпизоде.

По данным «Спорт-Экспресса», на 65-й минуте матча после подачи углового «Зенитом» в штрафной боролись Божин и форвард «Зенита» Лусиано Гонду. Нападающий оказался на газоне. В момент, когда вратарь Александр Беленов готовился ввести мяч в игру, предположительно, Божин сказал «макака», повернувшись лицом к Гонду.

На 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) судьи удалили полузащитника гостей Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.

Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.