«Факел» – «Зенит»: ЭСК объяснил, почему судья правильно удалил Вендела и неправильно – Якимова

ЭСК РФС опубликовал решения по матчу 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2).

«Судья ошибочно удалил с поля игрока команды «Факел» №23 Вячеслава Якимова на 37-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против игрока команды «Зенит» №32 Лусиано, по мнению всех членов комиссии, не являлось лишением соперника явной возможности забить гол, учитывая направление движения мяча не в сторону ворот, достаточно большое расстояние до ворот, неочевидный контроль мяча атакующим игроком из-за сильной передачи мяча партнером по команде.

По этим причинам, комиссия единогласно считает, что судье следовало вынести предупреждение игроку «Факела» за срыв перспективной атаки в данном игровом эпизоде, а VAR должен был пригласить судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации.

Судья правильно удалил с поля игрока команды «Зенит» №8 Маркуса Вендела на 74-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, по мнению всех членов комиссии, продемонстрировал оскорбительный и нецензурный жест в адрес трибуны с болельщиками.

В соответствии с принципами протокола VAR, если игра была остановлена и возобновлена, в том числе несколько раз, судья имеет возможность произвести видеопросмотр инцидента в случае, если он был связан с оскорбительными, нецензурными действиями.

Комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться в данную ситуацию, пригласив судью к монитору, и, соответственно, решение судьи удалить с поля игрока «Зенита» за оскорбительное поведение с исполнением нецензурного жеста после просмотра данного инцидента на мониторе», – написала комиссия.