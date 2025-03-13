В КДК отреагировали на высказывания Семака после игры с «Факелом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц высказался о некоторых спорных эпизодах матча 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2).

– «Факел» предоставил видео с камер наблюдения. А «Зенит» предоставил видео и основного вещателя, и своих технических съемок, и свидетелей. На основании этого мы сделали вывод. И Вендел говорил, что скандирования были с двух трибун.

– Что касается Божина, как выяснили, что он не говорил слово «макака»? Были проверки, что видео подделаны?

– «Факел» заявил, что это не голос Божина. Мы несколько раз посмотрели видео – там этого слова не было.

– В таком случае будет ли наказан Сергей Семак, который обвинил игроков «Факела» в расизме?

– Мы не принимали во внимание интервью Семака в данном случае. Это было сразу после матча, на эмоциях. Мы основывались на объективных материалах со всех сторон и пришли к выводу, что этого слова не было.

– Будет ли наказал Семак?

– Это не спортивный дисциплинарный момент. У «Факела» есть все права подать заявление. Если это клевета, она рассматривается в уголовном деле.