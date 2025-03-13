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  • В КДК отреагировали на высказывания Семака после игры с «Факелом»

В КДК отреагировали на высказывания Семака после игры с «Факелом»

Сегодня, 16:26
10

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц высказался о некоторых спорных эпизодах матча 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2).

– «Факел» предоставил видео с камер наблюдения. А «Зенит» предоставил видео и основного вещателя, и своих технических съемок, и свидетелей. На основании этого мы сделали вывод. И Вендел говорил, что скандирования были с двух трибун.

– Что касается Божина, как выяснили, что он не говорил слово «макака»? Были проверки, что видео подделаны?

«Факел» заявил, что это не голос Божина. Мы несколько раз посмотрели видео – там этого слова не было.

– В таком случае будет ли наказан Сергей Семак, который обвинил игроков «Факела» в расизме?

Мы не принимали во внимание интервью Семака в данном случае. Это было сразу после матча, на эмоциях. Мы основывались на объективных материалах со всех сторон и пришли к выводу, что этого слова не было.

– Будет ли наказал Семак?

Это не спортивный дисциплинарный момент. У «Факела» есть все права подать заявление. Если это клевета, она рассматривается в уголовном деле.

  • На 74-й минуте игры полузащитник «Зенита» Вендел получил прямую красную карточку во втором тайме за оскорбительный жест в адрес трибун. После игры главный тренер петербуржцев Сергей Семак обвинил болельщиков воронежской команды в проявлении расизма.
  • КДК наказал Вендела реальной дисквалификацией на 1 матч и условной на еще 1 игру.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Семак Сергей Григорьянц Артур
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Комментарии (10)
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Борис34684
1741873207
Все правильно,д.в.о.й.н.ы.е. стандарты никто не отменял, жополизы они и в РФС лизожопы.
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anatolich72
1741873309
Все на плёнке, отмазали серожу.
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ss21
1741873985
Шапито.
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ScarlettOgusania
1741874190
Божину надо подавать в суд на Семака за клевету - за "макаку" ответит..!!! чистейшая уголовка...
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ivany4
1741874283
Да, уж.)) С такими разборами, или освещениями сми, ситуации, и КДК и ЭСК РФС сидят по горло в заднице. И вместо "помогите", кричат а "мы молодцы".))
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Каратель помойников
1741879862
Получается отскочил сельдерей,вот так и рождается чувство безнаказанности.впаяли бы за враньё дискву какую-нибудь.в следующий раз сырожа бы подумал прежде че рот открывать.а то много стала очень эмоциональных ногамячеров,а по факту никакой пользы не приносят
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