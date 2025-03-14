ЭСК РФС вынес вердикт по обоим голам «Зенита» в ворота «Факела»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала забитые мячи «Зенита» в гостевой игре 20-го тура РПЛ против «Факела» (2:0).

Воронежцы просили проверить правомерность обоих голов.

Матч судил Виталий Мешков.

Он ошибочно удалил игрока «Факела» Вячеслава Якимова на 37-й минуте.

Судья правильно не зафиксировал нарушение правил против вратаря команды «Факел» в атаке, предшествующей взятию ворот команды «Факел» на 19-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, атакующий игрок команды «Зенит» №11 Луисом Энрике вел единоборство за верховой мяч с вратарем команды «Факел» №31 Александром Беленовым без нарушения правил, так как его прыжок был направлен на игру в мяч, в действиях нападающего не было безрассудства, а неизбежный контакт в воздухе с руками вратаря являлся игровым и ненаказуемым.

Учитывая тот факт, что вратарь выбил мяч в направлении средней линии, как он и хотел, и после произошедшего контакта с нападающим он незамедлительно продолжил выполнять свои функции, комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данной игровой ситуации.

Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Факел» на 57-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Зенит» №30 Матео Кассьерра, забивший гол в ворота команды «Факел», по мнению всех членов комиссии, не находился в положении вне игры, так как в момент касания мяча партнером по команде №32 Лусиано, сделавшим ему передачу мяча, он находился дальше от линии ворот, чем предпоследний игрок обороняющейся команды «Факел» №72 Мохаммед Сенхаджи, что подтверждается офсайдными линиями, прочерченными судьями ВАР при проверке взятия ворот.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ассистента не фиксировать положение вне игры у нападающего «Зенита» Матео Кассьерры и решение судьи засчитать взятие ворот в данной игровой ситуации.