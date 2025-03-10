Станкович: «В какой-то момент «Спартак» должен был проиграть»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович резюмировал матч 20-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

Прервалась 7-матчевая победная серия «Спартака» в РПЛ.

«В какой-то момент мы должны были проиграть. Конечно, мне не нравится проигрывать. Но, если бы можно было выбирать, вероятно, я выбрал бы именно сегодняшний матч для этого», – сказал Станкович.