Станкович: «В какой-то момент «Спартак» должен был проиграть»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович резюмировал матч 20-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).
Прервалась 7-матчевая победная серия «Спартака» в РПЛ.
«В какой-то момент мы должны были проиграть. Конечно, мне не нравится проигрывать. Но, если бы можно было выбирать, вероятно, я выбрал бы именно сегодняшний матч для этого», – сказал Станкович.
- Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Акроном» (12 марта).
- Затем 16 марта москвичи примут в 21-м туре РПЛ «Зенит».
- «Спартак» отстает от 1-го места РПЛ на 3 очка.
Источник: «Спорт-Экспресс»