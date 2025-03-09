Эксперт Бобров заявил, что петербуржец Левников ошибочно удалил Дуарте в матче с «Рубином»

Эксперт «Спорт-Экспресса» по судейству Александр Бобров оценил удаление спартаковца Алексиса Дуарте в матче 20-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

На 75-й минуте Дуарте получил 2-ю желтую карточку за физический контакт с Мирлиндом Даку.

В единоборстве с ним же была получена и 1-я карточка парагвайца.

Матч обслуживал петербуржец Кирилл Левников. Из-за его решения Дуарте пропустит следующую игру РПЛ против «Зенита» (16 марта).

«Левников ошибочно оценил действия Алексиса Дуарте и вынес ему первое предупреждение на 62-й минуте.

Защитник красно-белых слегка коснулся рукой Мирлинда Даку, а тот изобразил сильнейшую боль», – написал Бобров.