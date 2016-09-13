«Барселона» отгрузила 7 мячей «Селтику», «ПСЖ» и «Арсенал» забили друг другу. Все голы первого тура ЛЧ

Группа А: «ПСЖ» – «Арсенал» – 1:1 | Видеогалерея

Кавани забил уже на первой минуте.

Парижане разбазарили кучу моментов и получили гол ближе к концу матча от Санчеса.

Группа А: «Базель» – «Лудогорец» – 1:1

Кафу забил за гостей на последней минуте первого тайма.

Штеффен сравнял счет под конец игры.

Группа В: «Динамо Киев» – «Наполи» – 1:2 | Видеогалерея

Гармаш забил на 26-й минуте в ворота «Наполи».

Милик сравнял счет, не разобрались Вида и Шовковский.

Дубль Милика под занавес первого тайма, и итальянцы повели в счете.

Группа В: «Бенфика» – «Бешикташ» – 1:1 | Видеогалерея

Черви отличился на 12-й минуте.

«Бенфика» упустили победу после гола со штрафного Талиски, который как раз арендован турками у «Бенфики».

Группа С: «Барселона» – «Селтик» – 7:0 | Видеогалерея

Месси открыл счет в самом начале матча.

«Селтик» не забил пенальти, и «Барса» тут же наказала. 2:0, и снова Месси.

Неймар изумительно исполнил штрафной, и уже 3:0!

Иньеста влепил шотландцам четвертый.

Хет-трик Месси. Пятый!

И заодно от Суареса шестой.

До свидания, «Селтик». 7:0 при помощи Суареса.

Группа С: «Манчестер Сити» – «Боруссия М» – 0:0 (отложен)

Группа D: «ПСВ» – «Атлетико» – 0:1 | Видеогалерея

Сауль забил за две минуты до конца первого тайма, и этот гол оказался победным.

Облак спас «Атлетико», очень здорово отразив пенальти.