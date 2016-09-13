«Барселона» отгрузила 7 мячей «Селтику», «ПСЖ» и «Арсенал» забили друг другу. Все голы первого тура ЛЧ

Группа А: «ПСЖ» – «Арсенал» – 1:1 | Видеогалерея
Кавани забил уже на первой минуте.
Парижане разбазарили кучу моментов и получили гол ближе к концу матча от Санчеса.
Группа А: «Базель» – «Лудогорец» – 1:1
Кафу забил за гостей на последней минуте первого тайма.
Штеффен сравнял счет под конец игры.
Группа В: «Динамо Киев» – «Наполи» – 1:2 | Видеогалерея
Гармаш забил на 26-й минуте в ворота «Наполи».
Милик сравнял счет, не разобрались Вида и Шовковский.
Дубль Милика под занавес первого тайма, и итальянцы повели в счете.
Группа В: «Бенфика» – «Бешикташ» – 1:1 | Видеогалерея
Черви отличился на 12-й минуте.
«Бенфика» упустили победу после гола со штрафного Талиски, который как раз арендован турками у «Бенфики».
Группа С: «Барселона» – «Селтик» – 7:0 | Видеогалерея
Месси открыл счет в самом начале матча.
«Селтик» не забил пенальти, и «Барса» тут же наказала. 2:0, и снова Месси.
Неймар изумительно исполнил штрафной, и уже 3:0!
Иньеста влепил шотландцам четвертый.
Хет-трик Месси. Пятый!
И заодно от Суареса шестой.
До свидания, «Селтик». 7:0 при помощи Суареса.
Группа С: «Манчестер Сити» – «Боруссия М» – 0:0 (отложен)
Группа D: «ПСВ» – «Атлетико» – 0:1 | Видеогалерея
Сауль забил за две минуты до конца первого тайма, и этот гол оказался победным.
Облак спас «Атлетико», очень здорово отразив пенальти.