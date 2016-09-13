Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Барселона» отгрузила 7 мячей «Селтику», «ПСЖ» и «Арсенал» забили друг другу. Все голы первого тура ЛЧ

«Барселона» отгрузила 7 мячей «Селтику», «ПСЖ» и «Арсенал» забили друг другу. Все голы первого тура ЛЧ

Группа А: «ПСЖ» – «Арсенал» – 1:1 | Видеогалерея

Кавани забил уже на первой минуте.

Парижане разбазарили кучу моментов и получили гол ближе к концу матча от Санчеса.

Группа А: «Базель» – «Лудогорец» – 1:1

Кафу забил за гостей на последней минуте первого тайма.

Штеффен сравнял счет под конец игры.

Группа В: «Динамо Киев» – «Наполи» – 1:2 | Видеогалерея

Гармаш забил на 26-й минуте в ворота «Наполи».

Милик сравнял счет, не разобрались Вида и Шовковский.

Дубль Милика под занавес первого тайма, и итальянцы повели в счете.

Группа В: «Бенфика» – «Бешикташ» – 1:1 | Видеогалерея

Черви отличился на 12-й минуте.

«Бенфика» упустили победу после гола со штрафного Талиски, который как раз арендован турками у «Бенфики».

Группа С: «Барселона» – «Селтик» – 7:0 | Видеогалерея

Месси открыл счет в самом начале матча.

«Селтик» не забил пенальти, и «Барса» тут же наказала. 2:0, и снова Месси.

Неймар изумительно исполнил штрафной, и уже 3:0!

Иньеста влепил шотландцам четвертый.

Хет-трик Месси. Пятый!

И заодно от Суареса шестой.

До свидания, «Селтик». 7:0 при помощи Суареса.

Группа С: «Манчестер Сити» – «Боруссия М» – 0:0 (отложен)

Группа D: «ПСВ» – «Атлетико» – 0:1 | Видеогалерея

Сауль забил за две минуты до конца первого тайма, и этот гол оказался победным.

Облак спас «Атлетико», очень здорово отразив пенальти.

Лига чемпионов Лига чемпионов ПСЖ Арсенал Базель Лудогорец Атлетико ПСВ Динамо К Бенфика Бешикташ Барселона Манчестер Сити Боруссия М Селтик Месси Лионель Суарес Луис Кавани Эдинсон Неймар Милик Аркадиуш
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
spaike
1473801105
Предсказуемые результаты
Ответить
343443
1473821623
обидно за ростов
Ответить
murakami777
1473822176
в Париже было тяжело, герой матча - Оспина
Ответить
alex-76
1473825827
Ну 5:0 всё же многовато.....
Ответить
CamburV
1473826586
Барса возьмёт ЛЧ
Ответить
marshal9
1473827215
много ростов пропустил(
Ответить
rumbinaddd
1473827741
барса в своем стиле
Ответить
pik54
1473832836
Барса есть Барса.
Ответить
mihail1980
1473865484
не одной сенсации
Ответить
Главные новости
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова в матче с его первым ассистом
02:53
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+