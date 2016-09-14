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Лига чемпионов
ПСВ - Атлетико
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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)
Материалы
14 сентября 2016
11:31
Сауль: «Хорошо оборонялись во втором тайме, мы это умеем»
06:54
Симеоне: «Коллектив «Атлетико» воодушевляет меня»
06:12
Видео
ПСВ – «Атлетико». Победный гол Сауля
1
13 сентября 2016
23:36
Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл ПСВ благодаря голу Сауля
3
ПСВ - Атлетико
13.09.2016, Вторник, 21:45 мск
Эйндховен, стадион
Филипс
Трансляция:
МАТЧ! НАШ СПОРТ
Лига чемпионов, 1 тур
ПСВ
-
Атлетико
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История игр
Комментарии (1)
ПСВ - Атлетико, Сауль, Гол, 0-1
ПСВ - Атлетико, Сауль, Гол, 0-1
ПСВ - Атлетико, Хименес, Предупреждение
ПСВ - Атлетико, Облак, Сэйв (пенальти)
Лига чемпионов (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч
15 марта, вторник
22:45
Атлетико
0:0
(8:7)п
ПСВ
Лига чемпионов (2015/2016)
1/8 финала
первый матч
24 февраля, среда
22:45
ПСВ
0:0
Атлетико
Лига Чемпионов (2008/2009), группа D
5 тур
26 ноября, среда
22:45
Атлетико
2:1
ПСВ
1 тур
16 сентября, вторник
22:45
ПСВ
0:3
Атлетико
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+1591
Almazovich
13 сентября 2016, 12:00
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Ставлю на победу Висенте Кальдерон!
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