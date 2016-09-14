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Судьи
Главный судья:
Мартин Аткинсон (Лидс)
Материалы

ПСВ - Атлетико

13.09.2016, Вторник, 21:45 мск Эйндховен, стадион Филипс Трансляция: МАТЧ! НАШ СПОРТ Лига чемпионов, 1 тур ПСВ - Атлетико
Лига чемпионов (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 15 марта, вторник 22:45 Атлетико 0:0
(8:7)п		 ПСВ
Лига чемпионов (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 24 февраля, среда 22:45 ПСВ 0:0 Атлетико
Лига Чемпионов (2008/2009), группа D
5 тур
26 ноября, среда 22:45 Атлетико 2:1 ПСВ
1 тур
16 сентября, вторник 22:45 ПСВ 0:3 Атлетико
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 13 сентября 2016, 12:00

    Ставлю на победу Висенте Кальдерон!

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