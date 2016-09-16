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Лига чемпионов
ПСЖ - Арсенал
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Судьи
Главный судья:
Виктор Кашшаи (Будапешт)
Материалы
16 сентября 2016
22:26
УЕФА отменит красную карточку Верратти
1
14 сентября 2016
15:18
«ПСЖ» опротестует красную карточку Верратти
11:19
Кавани взял на себя ответственность за результат матча с «Арсеналом»
5
08:55
Эмери: «Ничья для «ПСЖ» – не самый лучший результат»
08:32
Видео
«ПСЖ» – «Арсенал». Все голы
01:27
Венгер: «Мы хотели начать в быстром темпе и пропустили на первой минуте»
1
13 сентября 2016
23:30
«Барселона» отгрузила 7 мячей «Селтику», «ПСЖ» и «Арсенал» забили друг другу. Все голы первого тура ЛЧ
9
12 сентября 2016
22:21
Венгер: «Встреча с «ПСЖ» станет хорошей проверкой для «Арсенала»
2
21:45
Эмери ожидает тяжелого матча с «Арсеналом»
ПСЖ - Арсенал
13.09.2016, Вторник, 21:45 мск
Париж, стадион
Парк де Пренс
Трансляция:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
-
Арсенал
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Комментарии (2)
ПСЖ - Арсенал, Кавани, Гол, 1-0
ПСЖ - Арсенал, Кавани, Гол, 1-0
Алексис Санчес сравнивает счет в Париже
ПСЖ - Арсенал, Верратти, Жиру, Удаление
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Рейтинг:
+1591
Almazovich
13 сентября 2016, 23:45
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Ужасная игра ПСЖ -ужас!
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Рейтинг:
+44
Анатолий1979
13 сентября 2016, 23:41
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Тренеришка так и попрощаться скоро может.
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