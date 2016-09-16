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Главный судья:
Виктор Кашшаи (Будапешт)
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ПСЖ - Арсенал

13.09.2016, Вторник, 21:45 мск Париж, стадион Парк де Пренс Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Лига чемпионов, 1 тур ПСЖ - Арсенал
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 13 сентября 2016, 23:45

    Ужасная игра ПСЖ -ужас!

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    Рейтинг: +44

    Анатолий1979 13 сентября 2016, 23:41

    Тренеришка так и попрощаться скоро может.

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