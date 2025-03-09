Маркиньос шокирован судейством в матче с «Рубином»: «Никогда такого не видел»

Нападающий «Спартака» Маркиньос поделился эмоциями от матча 20-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).
«Невероятно! Никогда такого не видел в своей жизни. Не знаю, но в моменте со вторым голом «Рубина» был огромный офсайд! Я не могу в это поверить – это же был офсайд. Мне кажется, надо было дольше смотреть момент.
Пытаюсь понять, что произошло. Команда играла отлично, но нам надо во многом прибавлять и улучшать вещи», – сказал Маркиньос.
- В поле судил петербуржец Кирилл Левников.
- «Спартак» отстал от лидеров РПЛ.
- Следующий соперник «Спартака» в чемпионате – «Зенит» (16 марта).
Источник: «Чемпионат»