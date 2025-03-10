Фанаты «Ювентуса» разозлились после разгрома от «Аталанты»

Фанаты «Ювентуса» выступили против руководителей и игроков команды во время матча 28-го тура Серии A с «Аталантой» (0:4).
Фанаты «бьянконери» стали свистеть уже в перерыве матча. Пока «Аталанта» увеличивала преимущество во втором тайме, свист туринских болельщиков становился все громче.
Они стали скандировать различные лозунги в адрес руководства клуба, в том числе «Позор вам!» и «Руководство, вы нас взбесили. Уважайте наши цвета!»
По мере приближения конца матча трибуны «Альянц Стэдиум» стали пустеть. После финального свистка раздался неодобрительный гул.
- «Ювентус» потерпел крупнейшее домашнее поражение в чемпионате Италии с 1967 года.
- Голы у «Аталанты» забили Матео Ретеги с пенальти (29-я минута), Мартен де Рон (46-я), Давиде Дзаппакоста (66-я) и Адемола Лукман (77-я).
Источник: gianlucadimarzio.com