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  • Медведев высказался по вопросу отмены красной карточки для Вендела

Медведев высказался по вопросу отмены красной карточки для Вендела

Сегодня, 09:52
14

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможное обращение клуба в КДК РФС по поводу отмены красной карточки полузащитника клуба Вендела.

– Действительно ли «Зенит» обратится в КДК РФС с целью отмены красной карточки Вендела? Удалось ли найти видео с доказательствами, о которых говорил Сергей Богданович после игры?

– Ваши вопросы являются вмешательством в процессы с целью оказания давления. Поэтому оставлю вопрос без ответа.

  • На 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ «Факел»«Зенит» (0:2) судьи удалили полузащитника гостей Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
  • Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
  • По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.
  • Венделу может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей.
  • Если красная карточка останется в силе, хавбек пропустит как минимум игру 21-го тура РПЛ против «Спартака».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Вендел Медведев Александр
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Комментарии (14)
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subbotaspartak
1741590206
Конечно мы не будем обращаться, они сами всё вернут.
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BarStep
1741591392
Значит процессы есть, это хорошо :) предлагаю: процессы выиграть, Вендалу отменить кк, но на игру с хавроньями не ставить в целях наказания за несдержанность (нужно всегда быть над обстоятельствами), да и воздух будет чище, а то хрюкатые весь эфир завоняют своим навозом…
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ivany4
1741594912
Вечно журналюшки хотят быть впереди телеги. Лучше бы дождались заседания и честно и правдиво осветили все документы и решение всего дела. Чем больше тумана и слухов, тем меньше достоверной информации.))
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Интерес
1741595689
Помнится Ахмед Муса с другом, в ответ на оскорбительные вопли спартачей ,после забитого гола,сплясали "танец обезьян" у углового флажка,и .стороны этим удовлетворились.А в интервью сказал,что обезьяна симпатичное животное и сравнение с ней его не оскорбило. И никаких разборок,подковёрного вмешательства и прочих малоприятных для всех событий.Тонкая душевная организация газпромышей!!!
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Cleaner
1741595769
За такое ХАМСТВО на поле красную карточку Венделу ОТМЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(((((((((((((((((((((((((((
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Интерес
1741596164
Словом-"не ваше собачье дело,всё порешаем!".Но пока ищут паллиатив и формулировку,"Чтобы никто не понЯл"...
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Борис34684
1741596448
А что ещё Медамедю сказать когда нету нихера, ещё не придумали. И Сирожа обо..ался очередной раз
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