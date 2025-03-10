Медведев высказался по вопросу отмены красной карточки для Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможное обращение клуба в КДК РФС по поводу отмены красной карточки полузащитника клуба Вендела.
– Действительно ли «Зенит» обратится в КДК РФС с целью отмены красной карточки Вендела? Удалось ли найти видео с доказательствами, о которых говорил Сергей Богданович после игры?
– Ваши вопросы являются вмешательством в процессы с целью оказания давления. Поэтому оставлю вопрос без ответа.
- На 74-й минуте матча 20-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:2) судьи удалили полузащитника гостей Вендела за то, что бразилец показал неприличный жест трибунам.
- Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что игроки команды подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
- По словам тренера, также один из игроков воронежцев изображал обезьяну.
- Венделу может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей.
- Если красная карточка останется в силе, хавбек пропустит как минимум игру 21-го тура РПЛ против «Спартака».
Источник: «Спорт-Экспресс»