Медведев высказался по вопросу отмены красной карточки для Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможное обращение клуба в КДК РФС по поводу отмены красной карточки полузащитника клуба Вендела.

– Действительно ли «Зенит» обратится в КДК РФС с целью отмены красной карточки Вендела? Удалось ли найти видео с доказательствами, о которых говорил Сергей Богданович после игры?

– Ваши вопросы являются вмешательством в процессы с целью оказания давления. Поэтому оставлю вопрос без ответа.