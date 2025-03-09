Тесленко – о победе над «Спартаком»: «Мы устроили праздник»

Защитник «Рубина» Егор Тесленко прокомментировал победу над «Спартаком» в 20-м туре РПЛ (2:1).
«Важная игра, важная победа для нас и для города. Мы рады, что сегодня устроили праздник, – это хорошо. У нас нет вопросов к судейству. Момент с пенальти спорный, но с игры всe равно видишь по-другому. Надо посмотреть.
Первая игра не сложилась, но сегодня выполнили установку и уже всe получалось», – сказал Тесленко.
- «Спартак» отстал от лидеров РПЛ.
- На следующей неделе москвичи сыграют с «Акроном» и «Зенитом».
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: «Чемпионат»