Тесленко – о победе над «Спартаком»: «Мы устроили праздник»

Защитник «Рубина» Егор Тесленко прокомментировал победу над «Спартаком» в 20-м туре РПЛ (2:1).

«Важная игра, важная победа для нас и для города. Мы рады, что сегодня устроили праздник, – это хорошо. У нас нет вопросов к судейству. Момент с пенальти спорный, но с игры всe равно видишь по-другому. Надо посмотреть.

Первая игра не сложилась, но сегодня выполнили установку и уже всe получалось», – сказал Тесленко.