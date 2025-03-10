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  • У полиции есть двое подозреваемых в расистских оскорблениях в адрес Винисиуса

У полиции есть двое подозреваемых в расистских оскорблениях в адрес Винисиуса

Сегодня, 09:45

Полиция Страны Басков (эртсаинса) в субботу начала расследование эпизодов с оскорбительными кричалками и жестами в адрес вингера «Реала» Винисиуса со стороны болельщиков «Реал Сосьедад». В расизме подозреваются два 19-летних фаната.

  • Поклонники «Сосьедада» оскорбляли Винисиуса во время полуфинального матча Кубка Испании 26 февраля. Мадридцы победили в гостях со счетом 1:0.
  • Ранее Ла Лига подала соответствующую жалобу в полицию на основе сбора доказательств, подтверждающих наличие расистских оскорблений, путем анализа кадров и экспертизы по чтению по губам.

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Источник: Marca
Испания. Примера Испания. Кубок Реал Реал Сосьедад Винисиус
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