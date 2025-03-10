Назван один из главных противников возвращения пива на стадионы в России

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова выступает против смягчения антиалкогольного законодательства. Она является одним из главных противников возвращения пива на российские стадионы.

Возвращения пива на стадионы не произошло даже в обмен на введение Fan ID и после заключения спонсорского соглашения между РПЛ с компанией «Балтика» (речь о безалкогольной линейке продукции). В правительстве дали понять, что в ближайшее время этого не произойдет.